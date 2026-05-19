Kicillof denunció ante los intendentes una “catástrofe sanitaria”

Intendentes bonaerenses de todo el arco político del peronismo, junto a radicales y vecinalistas, acudieron este martes a la convocatoria de Axel Kicillof para participar de un acto contra el ajuste nacional en materia de salud y analizar la situación crítica del sistema sanitario.

A la reunión fueron invitados los 135 intendentes bonaerenses, aunque desde el Ejecutivo provincial descontaban la ausencia de aquellos alineados con la gestión nacional. La expectativa oficial era reunir a unos 70 alcaldes en la sede de Gobernación, en Calle 6 de La Plata.

Minutos antes de las 15 comenzaron a llegar jefes comunales vinculados al Movimiento Derecho al Futuro, dirigentes kirchneristas y representantes del Frente Renovador. Entre los primeros en ingresar estuvieron Daniel Stadnik, Gustavo Barrera y Hernán Arranz. También participaron el intendente radical de Tandil, Miguel Lunghi, y Nelson Sombra (Azul) y Maximiliano Wesner (Olavarría).

“Son números de catástrofe”

Tras agradecer la presencia de intendentes “de todo el territorio y de todas las fuerzas políticas”, Axel Kicillof aseguró que la Provincia decidió convocar a los jefes comunales para “mostrar con datos lo que está ocurriendo en la salud”.

El gobernador explicó que la reunión provincial se organizó en la antesala de la marcha federal en defensa de la salud pública prevista para este miércoles y remarcó que la situación sanitaria “tiene un alcance trágico, triste y novedoso”.

“Son números de catástrofe y de una gravedad inmensa. Son números que no se produjeron por un virus sino por una situación económica deliberadamente descargada sobre las provincias, los trabajadores, los sectores populares y los sectores medios”, afirmó.

Kicillof advirtió además sobre el deterioro de indicadores sensibles y sostuvo que “la mortalidad infantil subió un 6,25% en poquísimo tiempo con estas políticas”. “Son vidas”, enfatizó.

“Las políticas de abandono matan”

El mandatario provincial vinculó directamente la crisis hospitalaria con las decisiones del Gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

“Tenemos un 60% más de internaciones por neumonía y todavía no llegó el invierno, con un 80% de ocupación de camas. Es una situación catastrófica y absolutamente evitable. Hay una relación de causa y efecto”, afirmó.

En ese marco, lanzó una de las frases más duras del acto: “Las políticas de abandono de la salud del gobierno de Milei matan, es criminal”.

Kicillof aseguró además que la crisis atraviesa tanto al sistema público como al privado. “Está en crisis el sistema de salud en su componente privado, con las obras sociales y en su componente público”, sostuvo.

El gobernador remarcó que los hospitales bonaerenses comenzaron a absorber la demanda de pacientes que perdieron cobertura médica o ya no pueden afrontar el costo de las prepagas. “Quien recibe todo el abandono que tiene el sistema de prepagas y obras sociales es el sistema público de los hospitales”, señaló.

También cuestionó el cierre del Programa Remediar y el recorte de prestaciones del PAMI, además de advertir por la baja cobertura de vacunación antigripal. “No se produjo la vacunación por la gripe y ahora vamos a tener el problema en las camas de los hospitales”, afirmó.

Finalmente, defendió la respuesta provincial y municipal frente a la crisis sanitaria. “Lo que hacemos ante esta situación en la provincia y los municipios es poner la cara, poner el pecho y no decir que no”, concluyó.

Kreplak: “El Ministerio de Salud de la Nación decidió abandonar la salud del pueblo argentino”

El primero en tomar la palabra fue el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien justificó la convocatoria en “la situación sanitaria que atraviesa el país” y habló de “un abandono” por parte del Gobierno nacional.

“No es un motivo grato. Esto es una acción valiente de la provincia de Buenos Aires porque debe ser el país el que sepa la situación sanitaria”, sostuvo el funcionario. “Desde que asumió este gobierno nacional se redujo un 40% el presupuesto en Salud y la semana pasada hubo un nuevo ajuste con una reducción de 63 mil millones de pesos destinados a vacunas, lucha contra el cáncer y salud sexual”, agregó.

Kreplak afirmó que la crisis económica y laboral comenzó a impactar de lleno sobre el sistema sanitario. Según detalló, unas 742 mil personas perdieron cobertura de obra social o prepaga a partir de la pérdida de 300 mil puestos de trabajo. Además, señaló que el 80% de las obras sociales “no recauda lo suficiente para financiar el gasto básico”.

Además alertó un “aumento den la mortalidad infantil de un 6,25% y un aumento de la mortalidad materna en un 37%” dijo. También informó un incremento del 71% en los casos de sífilis.

“El sistema de salud está sobrecargado”

Durante su exposición, el ministro advirtió que el sistema público bonaerense registra una fuerte suba en la demanda. “Las camas de terapia intensiva en el conurbano están entre el 80 y el 90% de ocupación en mayo, antes de que empiecen a circular los virus de invierno”, alertó.

También aseguró que las internaciones en hospitales públicos crecieron un 35% desde la llegada de Javier Milei y precisó que el 53% de las camas ocupadas corresponden a pacientes con obra social que deben recurrir al sector estatal.

Kreplak vinculó además el deterioro sanitario con el recorte en medicamentos para jubilados. “En adultos mayores a los que les sacaron los medicamentos gratuitos aumentaron un 189% las internaciones por diabetes”, afirmó.

El ministro cuestionó especialmente el cierre del programa Programa Remediar. “Nos dijeron que no lo iban a cerrar, lo cerraron y no nos dejaron planificar. Eso generó un aumento del 60% en internaciones evitables”, sostuvo.

Vacunas, salud mental y preocupación por el invierno

Otro de los ejes de la exposición estuvo centrado en la caída de las campañas de vacunación. Según Kreplak, el Gobierno nacional redujo en 12 millones la cantidad de vacunas distribuidas en el país y la cobertura quedó muy por debajo de los niveles recomendados.

“Llegamos al invierno con apenas el 30% de los adultos mayores vacunados, cuando necesitábamos cerca del 80%”, advirtió. Además, indicó que Nación redujo un 70% la entrega de métodos anticonceptivos y dejó de distribuir preservativos.

El ministro también alertó sobre el deterioro en salud mental. “Los suicidios llegaron a 1.835 casos, por encima de los homicidios dolosos y los accidentes viales”, señaló, y denunció que el presupuesto nacional destinado al área es “de cero pesos”.

El impacto sobre IOMA y los municipios

En otro tramo del discurso, Kreplak explicó que IOMA debió ampliar prestaciones para cubrir el deterioro del resto del sistema. Según detalló, la obra social absorbió un fuerte incremento en medicamentos de alto costo y prótesis “con el mismo presupuesto”.

También mencionó problemas de financiamiento en los sistemas municipales de salud. “Los salarios municipales generan un déficit de 10 mil millones de pesos porque aportan menos de la cápita necesaria”, explicó.

“Todo el sistema se encuentra en una situación crítica”, concluyó el ministro, antes de convocar a “defender el derecho a la salud” y respaldar las movilizaciones previstas para este miércoles en rechazo a las políticas sanitarias del Gobierno nacional.

“La salud en la provincia y en todo el país está en una situación terminal”

Una de las primeras voces que se escucharon antes del inicio de la conferencia fue la del intendente de Bragado, Sergio Barenghi, quien describió un escenario crítico para los municipios.

“La salud en la provincia y en todo el país está en una situación terminal. Los municipios no podemos soportar la carga de ser los únicos efectores de salud y tener que lidiar con obras sociales que están fundidas” expresó.

Barenghi indicó que el cierre de una clínica privada en su distrito llevó al Hospital local a estar a cargo de todas las prestaciones sanitarias: “Nos demanda un esfuerzo muy grande y no recibimos casi una compensación a cambio” explicó.

En lo inmediato alertó por la falta de entrega de vacunas de PAMI: “Creemos que va a traer aparejado muchos más casos de enfermedades pulmonares. Ni siquiera pudimos vacunar al total del personal municipal en el Hospital” lamentó.