La oposición votó contra el reclamo por los nuevos recortes de Milei

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría un proyecto de comunicación para expresar su preocupación por el nuevo recorte de casi $2,5 billones en el Presupuesto 2026, dispuesto por el gobierno nacional mediante una Decisión Administrativa.

La iniciativa fue finalmente aprobada por mayoría, pero contó con el rechazo de los bloques La Libertad Avanza, PRO, Juntos por Olavarría, Partido Libertario y Por Más Libertad.

Desde Fuerza Patria advirtieron que el ajuste responde a la intención de alcanzar el superávit fiscal acordado con el FMI y remarcaron que impacta de lleno en áreas sensibles como salud, educación, ciencia e infraestructura. Entre los puntos más graves, señalaron la eliminación total del presupuesto para mantenimiento de puentes y estructuras en Vialidad Nacional, el recorte del 99% en obras de seguridad vial y la quita de miles de millones en programas de medicamentos, prevención del cáncer y organismos clave del sistema sanitario.

En ese marco, la concejal Natalia Álvarez afirmó: “El gobierno borró de un plumazo casi el 2% del presupuesto nacional y ordena mayores ajustes en áreas muy sensibles que ya vienen muy afectadas como salud, educación e infraestructura solo para cumplir metas internacionales exigidas por el FMI”. Además, cuestionó a la oposición al señalar: “Estos nuevos ajustes van a pegar en todos nosotros. El recorte en salud es atroz e implican vacunas, insumos y medicamentos que no llegan, haciendo que las provincias y municipios se tengan que arreglar como sea”.

Álvarez también remarcó el impacto directo en los territorios: “Estos recortes se toman desde el Excel pero en salud es la diferencia entre la vida y la muerte Cuando se corre el Estado Nacional es el municipio el que da respuestas como puede. Esto tiene impacto en lo local, no son decisiones en abstracto. No podemos quedarnos callados”.

Por su parte, Telma Cazot puso el foco en educación al advertir que “Milei acaba de recortar un 45% del programa de alfabetización que su mismo gobierno creó”. También señaló la eliminación del Fonid y del Fondo de Compensación Salarial Docente, y alertó sobre el impacto en infraestructura escolar y universidades: “Entre ellas la Unicen, que sufrirá una quita de 300 millones ¿Hasta dónde van a ajustar?”.

En tanto, Lucía Palacios detalló las consecuencias sanitarias del ajuste: “Aumentaron las enfermedades ETS, respiratorias y de salud mental. El 53% de los pacientes que se atienden en hospitales públicos tienen obra social”. Además, sostuvo que “aumentaron un 200% las internaciones por diabetes porque se interrumpen los tratamientos” y advirtió: “Tenemos un 30% de cobertura de vacunación antigripal y deberíamos estar en el 90%. La provisión de vacunas es una responsabilidad nacional. No es algo lejano, esto impacta directamente acá”.

Desde el bloque también remarcaron que el recorte incluye más de $78 mil millones en programas educativos, la reducción de más de $35 mil millones en el Plan Nacional de Alfabetización creado por el propio gobierno de Milei, la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente y fuertes quitas en infraestructura escolar, becas estudiantiles, EDUC.AR y universidades nacionales.

“Mientras se desfinancian áreas estratégicas para el desarrollo del país, sectores que representan al gobierno nacional en el ámbito local eligen acompañar el ajuste y rechazar una herramienta institucional que buscaba expresar la preocupación de toda la comunidad ante medidas que afectan directamente a los vecinos de Olavarría”, cuestionaron desde el bloque.