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 - 21 de Mayo de 2026 | 17:33

Botella irá al “Papero” sólo con Matías González

En las últimas horas, Círculo Deportivo anunció la llegada de Duilio Botella como DT de cara a la segunda ronda del Torneo Federal A y llegará acompañado de Matías González.

Duilio Botella es el nuevo entrenador de Círculo Deportivo y llegará al “Papero” con el olavarriense Matías González como parte del cuerpo técnico de cara a la segunda vuelta de la tercera categoría del fútbol nacional.

 

Círculo Deportivo anunció al ex Racing y Estudiantes Duilio Botella como nuevo entrenador del plantel que compite en el Torneo Federal A, tras la salida de Mariano Charlier, quien dirigió durante la primera ronda.

 

El marplatense que se desvinculó hace algunas semanas de Santamarina llegará al equipo de Nicanor Otamendi con Matías González como preparador físico, pero en esta oportunidad no estará Nicolás Serantes como Ayudante de Campo sino que será Mariano Padilla.

 

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