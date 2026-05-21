Coopelectric podría ingresar al plan de compensación de deudas con Cammesa

La Cámara de Diputados aprobó ayer una normativa que prevé un mecanismo de compensación de deudas para las distribuidoras eléctricas que mantienen una deuda con la empresa mayorista de energía Cammesa. Además de las empresas Edenor y Edesur que distribuyen energía en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, la ley contempla también las distribuidoras de jurisdicción provincial y municipal. En ese punto ingresarían las cooperativas eléctricas, como el caso de Coopelectric.

Según trascendió, el mecanismo funcionará como una compensación condicionada. La Subsecretaría de Energía Eléctrica podrá compensar deudas con Cammesa hasta el límite de las obligaciones existentes y solo aplicará para distribuidoras que ya estén dentro de acuerdos de pago o regímenes de regularización con Cammesa, tal el caso de Coopelectric, que adhirió a ese plan en julio del año pasado.

Se agregó además que las provincias o municipios deberán determinar previamente las diferencias tarifarias generadas por congelamientos o emergencias locales y si el monto reconocido supera la deuda con Cammesa, el excedente lo absorberá la jurisdicción local, no Nación.

El mecanismo previsto dispone, además, que las distribuidoras/cooperativas desistan de reclamos judiciales o administrativos vinculados a esas emergencias tarifarias. Se trata, explicaron desde el gobierno nacional, "de un proyecto que busca una regularización financiera extraordinaria del sistema eléctrico". Según datos oficiales, el total de la deuda con la empresa mayorista asciende a USD 1.842 millones, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo Desa que opera Edea, Edelap, Eden y Edes.