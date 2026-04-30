Fueron entregados a las escuelas 16 mil artículos

Escuelas del partido de Olavarría recibieron este jueves variados equipamientos que serán destinados para fortalecer el servicio alimentarios que brindan a chicos y chicas de distintos puntos del Partido.

El acto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Municipal y fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner y el director provincial de Servicio Alimentario Escolar Juan Pablo Sorrentino, además funcionarios provinciales, municipales, autoridades educativas y personal docente y directivo de numerosas instituciones.

En toda la extensión de la sala pudo verse heladeras, cocinas, freezers, batidoras, licuadoras, procesadoras e incluso utensilios.

“Es la entrega más grande que tuvimos en la Provincia”, enfatizó Sorrentino al dar las palabras de bienvenida y agradecimiento a la concurrencia.

Detalló que se trató de una inversión cercana a los 83 millones de pesos y destacó que “si bien no es una exigencia, pero así lo eligió el Consejo Escolar de Olavarría, se le compró todo a productores locales. Eso es muy importante en un contexto recesivo a nivel económico, porque se dinamiza el comercio local de la ciudad de Olavarría. Eso es algo a destacar. Los cofias y delantales los hizo una cooperativa también de acá de Olavarría”.

“El trabajo que hacen desde el Consejo en articulación con el Municipio, eso también hay que destacarlo. En cuestiones formales el Municipio podría no involucrarse en el Servicio Alimentario Escolar, pero es un plus que el Municipio de Olavarría se involucre y lo agradezco personalmente. Es un orgullo y también un profundo agradecimiento a quienes lo hacen posible”, valoró.

El intendente Wesner, por su parte, ponderó que “son 16 mil artículos, 82 millones de pesos, 92 instituciones educativas de nuestro partido que van a ser beneficiarias. Esto es ni más ni menos que un instrumento, un puente para contribuir en el desarrollo, en el crecimiento, en la calidad educativa, para que nuestros pibes puedan merendar y desayunar de manera conjunta todos los días en el ámbito educativo”.

La entrega alcanzó a 92 instituciones de Olavarría, entre las que se encuentran Jardines de Infantes, Escuelas Primarias y Secundarias, Escuelas de Modalidad Especial y Centros Complementarios Educativos. Se trató de cocinas de 6 hornallas, semi industriales y familiares; hornos pizzeros y termotanques, Heladeras con freezer y freezers, batidoras planetarias, licuadoras, procesadoras y minipimers.

También se hizo entrega de Mesadas de acero inoxidable para garantizar la higiene, baterías de cocina, utensilios, vajilla para comedor, plásticos gastronómicos e indumentaria de trabajo (cofias y delantales).