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Domingo 14 de Junio 2026 - 13:45hs
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 - 14 de Junio de 2026 | 10:37

En la Casa del Bicentenario, vuelve Milonga “La Bicente”

El espacio de danza y encuentro para los apasionados del tango será este domingo de 19 a 22. La actividad es libre y gratuita.

Este domingo se realizará una nueva edición de los encuentros Milonga “La Bicente”, una propuesta que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todos aquellos apasionados del tango.

“La Bicente” consiste en cuatro encuentros que se desarrollarán a lo largo del año en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito), de 19 a 22 horas.

Desde el Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Escuela Municipal de Danza, convocan a todos aquellos que quieran participar de “estas nochecitas de milonga, a que se sumen a acompañar y disfrutar del tango”.

Las siguientes fechas se desarrollarán el 16 de agosto y el  20 de septiembre. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita.

 

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