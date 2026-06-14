En la Casa del Bicentenario, vuelve Milonga “La Bicente”

Este domingo se realizará una nueva edición de los encuentros Milonga “La Bicente”, una propuesta que busca brindar un espacio de danza y encuentro para todos aquellos apasionados del tango.

“La Bicente” consiste en cuatro encuentros que se desarrollarán a lo largo del año en la Casa del Bicentenario (Bolívar y Cerrito), de 19 a 22 horas.

Desde el Municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y la Escuela Municipal de Danza, convocan a todos aquellos que quieran participar de “estas nochecitas de milonga, a que se sumen a acompañar y disfrutar del tango”.

Las siguientes fechas se desarrollarán el 16 de agosto y el 20 de septiembre. La actividad cuenta con entrada libre y gratuita.