Federico Chingotto y Alejandro Galán son finalistas en Valencia | Infoeme
Sabado 13 de Junio 2026 - 18:58hs
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 - 13 de Junio de 2026 | 17:15

Federico Chingotto y Alejandro Galán son finalistas en Valencia

Federico Chingotto y Alejandro Galán, se transformaron en el mediodía de este sábado, en finalistas del Valencia P1.

Foto: Premier Pádel

La pareja del olavarriense y el madrileño sumó una nueva victoria en La Fonteta y logró la clasificación a la Final del certamen en Valencia.

 

En uno de los momentos más esperados del Valencia Premier Padel P1, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Juan Lebrón y Leo Augsburger tras 1:53 de partido.

 

El duelo que abrió la programación en la rama masculina fue victoria por 4/6, 6/3 y 6/4 para la pareja líder de la Race 2026 luego de un inicio desfavorable y una reacción con personalidad.

 

Intentando volver a levantar un título de Premier Pádel, tras romper la racha en el Major de Roma, la “Chingalán” enfrentará a Arturo Coello y Agustín Tapia en una nueva edición del “Súper-Clásico”.

 

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