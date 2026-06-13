Federico Chingotto y Alejandro Galán son finalistas en Valencia

La pareja del olavarriense y el madrileño sumó una nueva victoria en La Fonteta y logró la clasificación a la Final del certamen en Valencia.

En uno de los momentos más esperados del Valencia Premier Padel P1, Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Juan Lebrón y Leo Augsburger tras 1:53 de partido.

El duelo que abrió la programación en la rama masculina fue victoria por 4/6, 6/3 y 6/4 para la pareja líder de la Race 2026 luego de un inicio desfavorable y una reacción con personalidad.

Intentando volver a levantar un título de Premier Pádel, tras romper la racha en el Major de Roma, la “Chingalán” enfrentará a Arturo Coello y Agustín Tapia en una nueva edición del “Súper-Clásico”.