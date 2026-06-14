El cronograma del Quirófano Veterinario Móvil

Continúa el recorrido itinerante del Quirófano Veterinario Móvil durante junio, que alcanza a distintos puntos del Partido, ofreciendo de manera gratuita esterilizaciones quirúrgicas caninas y felinas.

Se requiere turno previo, el cual se tramita a través del chatbot MIO (2284 22-9029) o bien desde el portal MiOlava, disponible en www.olavarria.gov.ar donde se centraliza el acceso a la gestión de trámites.

El martes 16 el operativo se realizará en la Sociedad de Fomento Dámaso Arce de barrio San Vicente, en 25 de Mayo 1129, el miércoles llegará al club Independiente de VAF en Loma Negra y el viernes tendrá como sede el Centro Cultural de la localidad de Hinojo.

Asimismo, el sábado 20 sólo se aplicará la vacuna antirrábica en el Prado Español.