La Feria de la Economía Popular del MTE celebra sus cinco años

Este viernes 1° de mayo desde las 15, la Feria de la Economía Popular impulsada por la rama de espacios públicos del MTE celebrará su 5° aniversario en el Cosmódromo Municipal de Olavarría (Junín y Begrano).

Durante la jornada, habrá más de 80 puestos con una amplia variedad de productos: ropa, gastronomía, artículos para el hogar, artesanías y propuestas de emprendedores locales, todos a precios accesibles.

Además, el evento contará con una grilla de artistas locales en vivo, entre ellos Oscar Spilman, que acompañarán la jornada con música y propuestas culturales para toda la familia.

Consolidada como un espacio de trabajo, producción y encuentro, la feria reúne a trabajadores y trabajadoras de la economía popular que, día a día, sostienen sus emprendimientos y generan alternativas laborales desde la organización comunitaria.

Desde el MTE destacaron que “estos 5 años representan el crecimiento de la economía popular en la ciudad, pero también la construcción de una alternativa basada en el trabajo, la organización y la comunidad”.

La actividad es abierta a toda la comunidad y se presenta como una oportunidad para acompañar el trabajo local, fortalecer el circuito de producción y consumo popular, y celebrar colectivamente un nuevo aniversario.