La Feria de la Economía Popular del MTE celebra sus cinco años | Infoeme
Jueves 30 de Abril 2026 - 13:28hs
17°
Jueves 30 de Abril 2026 - 13:28hs
Olavarría
17°
Infoeme
 |  informacion-general
 - 30 de Abril de 2026 | 11:26

La Feria de la Economía Popular del MTE celebra sus cinco años

Será en el corsódromo, este viernes desde las 15. Durante la jornada habrá más de 80 puestos con una amplia variedad de productos. 

 

Este viernes 1° de mayo desde las 15, la Feria de la Economía Popular impulsada por la rama de espacios públicos del MTE celebrará su 5° aniversario en el Cosmódromo Municipal de Olavarría (Junín y Begrano).

 

Durante la jornada, habrá más de 80 puestos con una amplia variedad de productos: ropa, gastronomía, artículos para el hogar, artesanías y propuestas de emprendedores locales, todos a precios accesibles.

 

Además, el evento contará con una grilla de artistas locales en vivo, entre ellos Oscar Spilman, que acompañarán la jornada con música y propuestas culturales para toda la familia.

 

Consolidada como un espacio de trabajo, producción y encuentro, la feria reúne a trabajadores y trabajadoras de la economía popular que, día a día, sostienen sus emprendimientos y generan alternativas laborales desde la organización comunitaria.

 

Desde el MTE destacaron que “estos 5 años representan el crecimiento de la economía popular en la ciudad, pero también la construcción de una alternativa basada en el trabajo, la organización y la comunidad”.

 

La actividad es abierta a toda la comunidad y se presenta como una oportunidad para acompañar el trabajo local, fortalecer el circuito de producción y consumo popular, y celebrar colectivamente un nuevo aniversario. 

 

 

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME