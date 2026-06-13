Color, baile y diversión en un concurrido Encuentro para Personas Mayores

En la tarde de este viernes el salón de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno se tiñó de celeste y blanco para dar sede a un concurrido y entretenido encuentro para personas mayores, una propuesta impulsada desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores. La ocasión sirvió además para presentar formalmente el Programa Integral “Mayores en Movimiento”, que sitio su apartado exclusivo en el sitio web del Municipio.

La actividad contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, quien dio las palabras de bienvenida a las más de 100 personas que se acercaron a disfrutar de una tarde plena en diversión y vinculación social. “Es maravilloso encontrarnos y ver tantos vecinos y tantas vecinas, que hoy están disfrutando de los mates y este encuentro en el que les vamos a contar todas las actividades que tenemos para ofrecerles”, enfatizó.

“Este Programa es transversal, porque atraviesa todas nuestras áreas para poder acompañarlos. Decidimos que cada día, cada semana, cada mes tienen que tener el acompañamiento de la gestión municipal. Esto es posible desde la Dirección, desde el equipo municipal, pero también porque contamos con la articulación institucional con clubes, con sociedades de fomento, con centros de jubilados y con todas las instituciones intermedias”, ponderó el jefe comunal.

Todas las actividades brindadas desde el Municipio para personas mayores pueden ser consultadas aquí. Alfabetización digital, danza, deporte, educación, estimulación cognitiva, formación en oficio, recreación, salud, todo a un click de distancia.

Wesner invitó además a las personas presentes a conocer la nueva sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, ubicada en la esquina de Coronel Suárez y Moreno, donde podrán acceder a toda la información necesaria no solo en materia de propuestas y actividades brindadas desde el Municipio, sino también los servicios y trámites que son gestionados desde la comuna para esta población.

Luego, tras las palabras de bienvenida se dio inicio a un encuentro que incluyó, entre otras cosas, la presentación del Ensamble Municipal “Octavio Sabattini”, una clase abierta de zumba y sorteos, además de una merienda compartida.

En la actividad estuvieron presentes la jefa de Gabinete Mercedes Landivar, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad María Laura Gamberini, el Subsecretario de Desarrollo Social Leonardo Yunger, la Subsecretaria de Cultura Sofía Arévalo, el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet, el director de Integración Comunitaria y Personas Mayores Nicolás Martínez, el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo y la directora de Discapacidad Laura Arbillaga, además de integrantes de distintas áreas municipales.