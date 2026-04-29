No se detienen los debuts de Pompei, ahora en la Liga Profesional

El árbitro olavarriense tendrá su debut en la Primera División de la Asociación del Fútbol Argentino ya que fue designado como cuarto árbitro.

Valentín Pompei integrará el equipo arbitral del duelo entre Aldosivi e Independiente Rivadavia que tendrá lugar en el José María Minella de Mar del Plata.

El duelo, programado para las 15:30 del domingo, corresponde a la 9° fecha de la Zona B de la Liga Profesional.

Pompei, que viene de dos semanas previas con estreno en el Torneo Federal A como árbitro principal y en la Primera Nacional como cuarto árbitro, acompañará a Pablo Echavarría que será el árbitro principal, Ernesto Callegari y Gisela Trucco. El manejo del VAR estará a cargo de Germán Delfino y Jorge Broggi en el AVAR.