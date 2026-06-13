Mateo Mendía visitó la Escuelita “Chaira”

La Escuelita de Fútbol y las categorías formativas de Racing tuvieron una jornada especial con la visita de Mateo Mendía.

El lomanegrense, jugador de Boca Juniors y actualmente a préstamo en Platense, compartió una charla con los “Chairas”.

“Queremos destacar su humildad, la predisposición para brindar su tiempo y la cercanía con cada uno de los chicos, compartiendo experiencias, consejos y enseñanzas que sin dudas les quedarán para siempre.

Gracias, Mateo, por tu visita y por inspirar a nuestros jóvenes deportistas chairas. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera y en todos los desafíos que vienen. ¡Las puertas del club siempre estarán abiertas para vos!”, destacaron en las redes sociales del elenco racinguista.

Fuente: prensa RAC