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Sabado 13 de Junio 2026 - 15:12hs
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 - 13 de Junio de 2026 | 14:26

Mateo Mendía visitó la Escuelita “Chaira”

En la jornada del último viernes, Mateo Mendía brindó una charla para jugadores en formación de Racing.

La Escuelita de Fútbol y las categorías formativas de Racing tuvieron una jornada especial con la visita de Mateo Mendía.

 

El lomanegrense, jugador de Boca Juniors y actualmente a préstamo en Platense, compartió una charla con los “Chairas”.

 

 

Queremos destacar su humildad, la predisposición para brindar su tiempo y la cercanía con cada uno de los chicos, compartiendo experiencias, consejos y enseñanzas que sin dudas les quedarán para siempre.

Gracias, Mateo, por tu visita y por inspirar a nuestros jóvenes deportistas chairas. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera y en todos los desafíos que vienen. ¡Las puertas del club siempre estarán abiertas para vos!”, destacaron en las redes sociales del elenco racinguista.

 

Fuente: prensa RAC

 

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