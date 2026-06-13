Vendieron el histórico casino de Necochea

El histórico Casino de Necochea, que estuvo cerrado durante casi diez años, fue adquirido por una empresa privada, en el marco de una subasta que se llevó a cabo ayer en esa ciudad balnearia.

La empresa “A Toda Vela Mar S.A.” compró el complejo por una suma de 4.878 millones de pesos, lo que marca el inicio de una nueva etapa para el predio, ubicado sobre la costa de la ciudad.

De todas formas, y por tratarse de un solo oferente, la subasta se transformó en un acto protocolar, a cargo de la martillera Mariana Ortega, quien estuvo al frente del procedimiento, que se realizó en el salón de actos del palacio municipal, con la presencia del intendente Arturo Rojas, concejales, empresarios y representantes gremiales del juego.

Asimismo, el grupo comprador pasó a ser el dueño del estacionamiento en la parte trasera del complejo; área de sala de juegos, exconfitería y exbowling y pista de patinaje, mientras que la calle comprendida entre el complejo y el estacionamiento quedó en manos de la Municipalidad.

La historia

El complejo fue inaugurado en febrero de 1973, después de cinco años de construcción y había sido pensado para causar un verdadero impacto urbano para la época, con 22 mil kilómetros cuadrados frente al mar y con una intervención inédita, ya que fue necesario remover un médano de doce metros de altura para despejar la vista.

La segunda etapa se habilitó a principios de 1975, e incluyó el Teatro Auditorium, con capacidad para 350 personas, una boite, piscina, sauna y pista de patinaje, bowling y otros espacios recreativos.

Sin embargo, tres años después comenzaron las primeras secuelas por la falta de mantenimiento, y además hubo tres incendios que afectaron la estructura.

En 1997 el complejo pasó a manos del municipio, pero nunca pudo recuperar el esplendor inicial. Y en 2016 expiraron las últimas concesiones de los espacios comerciales, desde entonces quedó prácticamente abandonado.