Básquet local: hubo "Clásico del riel" y el debut de Tambucci | Infoeme
Sabado 13 de Junio 2026 - 0:53hs
Sabado 13 de Junio 2026 - 0:53hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 13 de Junio de 2026 | 00:08

Básquet local: hubo "Clásico del riel" y el debut de Tambucci

En la noche del viernes y en tres escenarios, arrancó una nueva fecha del Torneo Oficial y fue con "Clásico del Riel" y el debut de Luciano Tambucci en Racing.

Fotos: Encestando // Modo Pedal

El certamen anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la 8° fecha.

 

En el Amadeo Bellingeri hubo "Clásico del Riel" y El Fortín derrotó 80 a 61 a Ferro. Martín Schvemer fue el goleador del partido con 21 puntos.

 

Luego de un inicio parejo con Ferro en ventaja, el "Fortinero" mostró toda su supremacía y dio vuelta el resultado con un gran trabajo colectivo y buena efectividad en tiro de tres puntos.

 

 

Por otro lado, en Racing, el "Chaira" se impuso 84 a 61 a Deportivo Argentino en lo que fue el debut de Luciano Tambucci.

 

En el amplio dominio racinguista, el máximo anotador fue Tomás Pietrafesa con 26 puntos.

 

 

Por último, en el Willy Matos de La Madrid, Racing sumó su segundo triunfo en el certamen al imponerse 80 a 77 a Chacarita. Ariel Schwab con 22 puntos fue el destacado.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME