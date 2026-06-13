Básquet local: hubo "Clásico del riel" y el debut de Tambucci

El certamen anual organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la Primera División inició con la 8° fecha.

En el Amadeo Bellingeri hubo "Clásico del Riel" y El Fortín derrotó 80 a 61 a Ferro. Martín Schvemer fue el goleador del partido con 21 puntos.

Luego de un inicio parejo con Ferro en ventaja, el "Fortinero" mostró toda su supremacía y dio vuelta el resultado con un gran trabajo colectivo y buena efectividad en tiro de tres puntos.

Por otro lado, en Racing, el "Chaira" se impuso 84 a 61 a Deportivo Argentino en lo que fue el debut de Luciano Tambucci.

En el amplio dominio racinguista, el máximo anotador fue Tomás Pietrafesa con 26 puntos.

Por último, en el Willy Matos de La Madrid, Racing sumó su segundo triunfo en el certamen al imponerse 80 a 77 a Chacarita. Ariel Schwab con 22 puntos fue el destacado.