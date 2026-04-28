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Liga Federal: la semana tuvo mucha actividad olavarriense

En el transcurso de la pasada semana tuvo continuidad la Liga Federal y los representantes locales salieron a la cancha.

Foto: Rody Becchi

Las diferentes Conferencias de la tercera categoría del básquet argentino tuvieron una semana de mucha acción y los deportistas olavarrienses fueron protagonistas a pesar de no haber sumado muchas victorias.

 

El único de los olavarrienses que festejó fue Mauricio Pane en la Región Metropolitana. Su equipo, Presidente Derqui venció 77 a 62 a Morón y sumó su sexto triunfo. Pane completó el partido con 30:55 minutos con 13 puntos, 6 rebotes y 2 recuperos.

 

Por otro lado, en la Conferencia Sudeste A, Independiente de Tandil cayó 84 a 91 ante Ferro Carril Oeste en el Duggan Martignoni. En el “Rojinegro”, Ariel Weisbeck jugó 34:43 minutos con 11 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos y Matías Beltramella jugó 2:08 minutos.

 

Por último, en la Conferencia Sudeste B, Atenas que tuvo sólo a Santiago Aman sumó dos ajustadas derrotas como visitante. En primer término, cayó ante Estudiantes en UNO por 59 a 52 y luego, ante Ciudad de Campana por 76 a 73.

 

En el enfrentamiento entre platenses, Santiago Aman jugó 9:42 minutos con 2 rebotes y 2 robos y en Campana, aportó 8 puntos y 4 rebotes en 13:56.

 

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