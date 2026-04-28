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Marcelo Mindlin está en Olavarría y visita L’Amalí

El empresario arribó a la Ciudad este martes y está con el intendente Maximiliano Wesner recorriendo la fábrica. Luego está prevista una reunión en el Palacio Municipal.

 

Este martes llegó a Olavarría el flamante dueño de la empresa Loma Negra, Marcelo Mindlin, para recorrer la planta local y mantener un encuentro con autoridades municipales.

 

El empresario fue recibido por el intendente Maximiliano Wesner y juntos recorren la planta L’ Amalí. Luego está prevista una reunión en el Palacio Municipal.

 

Sería la primera vez que un accionista de la empresa visita la Municipalidad.

 

A principios de este mes se concretó la venta de la firma multinacional, cuyo nuevo directorio es encabezado por Mindlin, con representación de los nuevos accionistas y demás bonistas. Al mismo tiempo, Sergio Faifman continúa como CEO de la compañía e integrante del Directorio.

 

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