Marcelo Mindlin está en Olavarría y visita L’Amalí

Este martes llegó a Olavarría el flamante dueño de la empresa Loma Negra, Marcelo Mindlin, para recorrer la planta local y mantener un encuentro con autoridades municipales.

El empresario fue recibido por el intendente Maximiliano Wesner y juntos recorren la planta L’ Amalí. Luego está prevista una reunión en el Palacio Municipal.

Sería la primera vez que un accionista de la empresa visita la Municipalidad.

A principios de este mes se concretó la venta de la firma multinacional, cuyo nuevo directorio es encabezado por Mindlin, con representación de los nuevos accionistas y demás bonistas. Al mismo tiempo, Sergio Faifman continúa como CEO de la compañía e integrante del Directorio.