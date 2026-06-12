“Andando Olavarría”: nueva edición con destino a Hinojo

El programa “Andando Olavarría” tendrá una nueva edición el próximo sábado 20 de junio desde las 14. Es organizada desde la Subsecretaría de Deportes con motivo de promover la actividad física y conocer distintos puntos del Partido.

En esta oportunidad, la edición Sierra Chica – Hinojo tendrá como destino final la cervecería Fenchel. La concentración será a las 13.45 en Lavalle y Av. Trabajadores.

Detallaron que se trata de un recorrido de 40 km de intensidad alta, con un horario de regreso estimado a las 17:30. Los inscriptos deberán concurrir con bicicleta Mountain Bike en condiciones, casco e hidratación.

Los interesados podrán inscribirse a través del sitio miolava.olavarria.gov.ar en el apartado “Andando Olavarría”.