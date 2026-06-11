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Jueves 11 de Junio 2026 - 23:12hs
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 - 11 de Junio de 2026 | 19:58

Hockey: Damas y Caballeros jugaron como visitantes

En el transcurso del fin de semana, los equipos de hockey del Club Estudiantes completaron nuevas presentaciones.

Los equipos de hockey del Club Estudiantes completaron nuevas presentaciones en los certámenes de la Federación Tandilense de Hockey y fue en condición de visitante.

 

Durante la jornada sabatina, las Damas del “Bataraz” visitaron a Remo en Azul sumado a un triunfo y tres derrotas y el domingo, la rama masculina visitó a MDQ 06 en Mar del Plata con actividad en todas las categorías competitivas y formativas.

 

Los resultados:

Damas

Sub14:

Remo 3 – 0 Estudiantes

Sub16:

Remo 4 – 0 Estudiantes

Sub19:

Remo 0 – 2 (Emilia Martínez Amoroso -2-) Estudiantes

Primera:

Remo 5 – 1 (Emilia Martínez Amoroso) Estudiantes

 

Caballeros

Sub16:

MDQ 06 3 – 4 (Juan Andrés Rossi y Milagros Amoroso Alcaza, Francisco Amoroso Alcaza -2-) Estudiantes

Sub19:

MDQ 06 1 – 2 (Francisco Amoroso Alcaza y Jordi Brown) Estudiantes

Primera:

MDQ 06 6 – 4 (Francisco Zyla -4-) Estudiantes

 

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