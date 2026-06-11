Hockey: Damas y Caballeros jugaron como visitantes

Los equipos de hockey del Club Estudiantes completaron nuevas presentaciones en los certámenes de la Federación Tandilense de Hockey y fue en condición de visitante.

Durante la jornada sabatina, las Damas del “Bataraz” visitaron a Remo en Azul sumado a un triunfo y tres derrotas y el domingo, la rama masculina visitó a MDQ 06 en Mar del Plata con actividad en todas las categorías competitivas y formativas.

Los resultados:

Damas

Sub14:

Remo 3 – 0 Estudiantes

Sub16:

Remo 4 – 0 Estudiantes

Sub19:

Remo 0 – 2 (Emilia Martínez Amoroso -2-) Estudiantes

Primera:

Remo 5 – 1 (Emilia Martínez Amoroso) Estudiantes

Caballeros

Sub16:

MDQ 06 3 – 4 (Juan Andrés Rossi y Milagros Amoroso Alcaza, Francisco Amoroso Alcaza -2-) Estudiantes

Sub19:

MDQ 06 1 – 2 (Francisco Amoroso Alcaza y Jordi Brown) Estudiantes

Primera:

MDQ 06 6 – 4 (Francisco Zyla -4-) Estudiantes