Radiografía de la crisis: Intendentes hacen malabares para garantizar el aguinaldo

A menos de tres semanas del 30 de junio, fecha límite para el pago del medio aguinaldo, los intendentes del interior de Buenos Aires corren contrarreloj. La caída de la coparticipación y el derrumbe de la recaudación propia dejaron a decenas de municipios con los números en rojo. Algunos tomaron medidas drásticas y otros dicen que llegarán, pero justo.

El diagnóstico fue descripto con dureza en un informe reciente elaborado por el exlegislador Marcelo Daletto, que revela que las transferencias automáticas a los 135 municipios bonaerenses cayeron 1,6% real en 2025 y acumulan una baja de 3,8% real en el primer trimestre de 2026. Si se excluyen los fondos educativos y el Consenso Fiscal, la caída de las transferencias nacionales llega al 30,3%. "Esta situación es la que crea una tormenta perfecta que lleva a los municipios lentamente a la quiebra", sentenció Daletto, hoy en el directorio del Banco Provincia.

Una de las medidas que reclaman los intendentes para aliviar la situación está trabada en la Legislatura bonaerense. El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), reglamentado por el gobernador Axel Kicillof, distribuye el 70% de sus recursos con libre disponibilidad, pero ata el 30% restante a programas de infraestructura, transporte y cultura. Los intendentes piden que ese porcentaje también sea de libre disponibilidad para cubrir gastos corrientes, incluidos los aguinaldos.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ya les respondió que es un problema del Parlamento, no del Ejecutivo. La semana pasada la comisión de Presupuesto en Diputados intentó avanzar, pero no hubo acuerdo. El tiempo apremia: en la Legislatura, dan por descontado que no habrá sesiones durante el Mundial.

Olavarría presenta un panorama financiero complejo, reconocido por el propio oficialismo en la Rendición de cuentas tratada recientemente. Las explicaciones se apoyan en el retiro del estado nacional de los aportes correspondientes -apuntaron que el gobierno nacional le "quitó" a Olavarría más de 50 mil millones de pesos- y a la caída de la recaudación por el estancamiento en la actividad industrial y comercial. El informe económico publicado por el Municipio en abril último señalaba una caída en los rubros de logística y transporte, comercio, minería e industria, tanto mensual como interanual.

En Tandil, el intendente Miguel Ángel Lunghi lo dijo sin rodeos hace dos semanas: "Los municipios estamos al borde del colapso, todo cae acá". La cobrabilidad de tasas cayó del 70% al 56% porque, como explicó, "antes que pagar la tasa municipal, la gente paga el gas". La Provincia le debe al distrito 2.500 millones de pesos y la Nación otros 500 millones. "El ajuste no lo paga la casta, lo paga toda la gente", dijo Lunghi. Con todo, en el municipio alejan el fantasma del no pago del Salario Anual Complementario a fin de mes.

En Mar del Plata, el intendente Agustín Neme heredó en diciembre un municipio con las cuentas en rojo. La salida de Guillermo Montenegro hacia el Senado provincial dejó al descubierto un desequilibrio financiero que obligó a desdoblar el pago de salarios en enero. En el primer trimestre de 2026, la Nación no envió un solo peso en transferencias discrecionales al distrito de General Pueyrredón. Neme debió apelar a fondos afectados para pagar sueldos.

Azul. El municipio que gobierna Nelson Sombra lleva en emergencia económica desde 2024 y seguirá en esa condición hasta el año próximo. La masa salarial del municipio representa el 94% de la coparticipación más las tasas propias. El año pasado, debió desdoblar el aguinaldo en dos cuotas y el propio Sombra postergó el cobro de su sueldo hasta que los trabajadores cobraron primero.

El cuadro estructural es peor de lo que sugieren los números de corto plazo. Según el informe de Daletto, en los dos primeros años de gestión de Javier Milei y el segundo mandato de Kicillof, los municipios bonaerenses acumularon una pérdida real de 3,7% en las transferencias. A eso se suma que la Nación habilitó un esquema de adelantos de coparticipación para 12 provincias en el que Buenos Aires no figura.

(con información de Letra P)