Por venta de drogas, cinco allanamientos y dos detenidos en el barrio Belén

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental GAD e Infantería, realizaron el pasado viernes, cinco allanamientos en barrio Belén, en la zona de calle Recabarren entre Amparo Castro y prolongación Aguilar.

En la Causa Nro. 01-02-006287-25/00 con intervención de la Fiscalía Nro.19 a cargo del Dr. Christian Urlézaga, en el mes de marzo ya se habían realizado allanamientos.

Se precisó que, por el cúmulo de pruebas recolectadas en esos allanamientos, se solicitaron nuevos allanamientos y detenciones para dos de los involucrados. Las órdenes fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro.1 a cargo de la Dra. Fabiana San Román.

El operativo derivó en la detención de dos masculinos mayores de edad y el secuestro de cocaína fraccionada y lista para venta, marihuana, balanza de precisión, telefonía celular, dinero en efectivo y un arma de fuego revólver calibre 22.

Según la información oficial, una vez culminadas las tareas y al momento en que la columna policial se retiraba del barrio, un grupo numeroso de vecinos arremetieron con violencia contra el personal policial arrojando piedras y elementos contundentes, debiendo intervenir los grupos de contención (Gad e Infantería) reprimiendo la agresión y garantizando la extracción segura del personal policial y detenidos.

Tras los operativos y sus resultados positivos, el Ministerio Público Fiscal (UFI 19), procedió ese mismo viernes a indagar en sede Judicial a ambos masculinos, quienes fueron trasladados y alojados a las comisarías de Lamadrid y Benito Juárez, hasta que se otorgue cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.