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 - 11 de Junio de 2026 | 16:49

Un motociclista herido en un choque en Av. Sarmiento y España

Ocurrió en la tarde de este jueves, alrededor de las 16:30. Impactó contra el lateral de una camioneta Ford Ranger. Fue trasladado al Hospital Municipal con golpes en el rostro, sin lesiones mayores.

En la tarde de este jueves, alrededor de las 16:30 un motociclista resultó herido tras colisionar contra el lateral de una camioneta Ford Ranger. 

 

Según testigos del lugar, el vehículo de mayor porte transitaba sobre la avenida y dobló a la izquierda sin advertir la presencia del motociclista, que se desplazaba en dirección opuesta sobre el carril paralelo. 

 

 

El hombre que conducía la motocicleta debió ser trasladado al Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" con golpes en su rostro. No presentó lesiones de gravedad según informaron fuentes del nosocomio. 

 

Personal policial trabajó en el lugar ordenando el tránsito, que se vio parcialmente afectado por el siniestro vial.

 

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