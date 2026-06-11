Chingotto y Galán volvieron a ganar en tres sets

El cuadro principal en La Fonteta de Valencia sigue adelante y en la disputa de Octavos de Final, la pareja del olavarriense y el madrileño volvió a lograr una victoria trabajosa.

Federico Chingotto y Alejandro Galán derrotaron a Valentino Libaak y Alex Chozas en Octavos de Final en casi dos horas de partido. En el 20x10, y tras 1:57 minutos, la pareja N°2 del mundo se impuso 2/6, 7/5 y 6/4 para lograr la clasificación.

El circuito de Premier Pádel completará una nueva instancia en el Valencia P1 en el transcurso del viernes y la “Chingalán” enfrentará a Juan Tello y Maximiliano Arce Simo.