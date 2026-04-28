Nuevo operativo de Tarjeta SUBE y Boleto Estudiantil Gratuito

La Secretaría de Protección Ciudadana, llevará adelante un nuevo operativo de entrega de Tarjeta SUBE y tramitación de Boleto Estudiantil Gratuito. El mismo se desarrollará este jueves 30 de abril, de 9 a 12 horas, en la sede de la Escuela Primaria Nº 57, ubicada en 9 de Julio y Canaveri, y se dispondrá personal de la Oficina de Transporte, con registro en el lugar y validadora TAS.

Este tipo de jornadas que se vienen desarrollando regularmente en distintos puntos tienen por finalidad acercar diferentes tipos de trámites a los barrios, facilitando el acceso al transporte público de estudiantes y sus familias, evitando de esta forma que deban trasladarse hasta las oficinas centrales.

¿Qué trámites se pueden realizar?

Entrega de tarjeta SUBE

Gratuita para quienes no la posean. Presentar DNI en vigencia.

Cabe aclarar que las tarjetas SUBE de los alumnos de la Escuela Nº 57 serán entregadas con el Atributo Local del BEG aplicados.

Registro de SUBE

Para asociar la tarjeta a nombre del titular y acceder a tarifa social.

Boleto Estudiantil Gratuito (Nivel Primario)

Requisitos: Fotocopias del DNI del alumno.