“Ecosachet”, la campaña de reciclaje del colegio San Antonio

Desde el año 2024, la comunidad educativa del Colegio San Antonio de Padua lleva adelante “Ecosachet”, una iniciativa que combina educación ambiental, creatividad y compromiso social a partir de la reutilización de sachets de leche.

El proyecto surgió como respuesta a una problemática concreta: el descarte masivo de estos envases dentro de la comunidad escolar. A partir de encuestas, estudiantes y docentes detectaron que la mayoría de las personas desconocía cómo reutilizarlos, lo que derivaba en su eliminación sin considerar el impacto ambiental. Frente a este escenario, comenzaron a investigar alternativas sostenibles, promoviendo el derecho a un ambiente sano como parte de la construcción de ciudadanía responsable.

Con el paso del tiempo, “Ecosachet” se consolidó como un verdadero movimiento comunitario que involucra a alumnos, docentes, familias y vecinos. A través de talleres prácticos, los estudiantes aprendieron a transformar los sachets —fabricados con polietileno, un material resistente e impermeable— en objetos útiles como bolsas reutilizables, cartucheras, macetas, mochilas e incluso ladrillos ecológicos.

Además del impacto local, el proyecto también tiene un fuerte componente solidario. Parte de la producción se destina a la Escuela 757 de Chaco, donde se elaboran cartucheras y pilotos de lluvia que acompañan a estudiantes en sus trayectos rurales hacia el colegio.

Desde la institución invitan a toda la comunidad de Olavarría a sumarse a la campaña, acercando sachets de leche o yogurt limpios, abiertos y secos al establecimiento, ubicado en Ayacucho 2410, de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

Asimismo, el equipo de “Ecosachet” ofrece charlas y talleres abiertos para difundir estrategias de reutilización y fomentar hábitos sostenibles en los hogares. Como complemento, también desarrollaron materiales informativos con códigos QR para facilitar el acceso a contenidos sobre reciclaje.

La propuesta busca afianzarse como una campaña comunitaria que promueva el compromiso ambiental colectivo, demostrando que pequeños cambios en la vida cotidiana pueden generar un impacto positivo en el entorno.

Quienes deseen conocer más sobre el proyecto pueden visitar su sitio web (clic acá)