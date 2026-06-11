Torneo Interligas: hay sanciones para los “Carboneros”

El Tribunal de Penas de la Liga de Fútbol de Bolívar publicó el boletín de sancionados y se conocieron la cantidad de partidos que deberán cumplir los futbolistas de Ferro involucrados en la gresca del pasado domingo en el Buglione Martinese.

Franco Vedelini, Franco Vales y Santiago Sáenz Buruaga, los tres futbolistas informados por el árbitro Darío Vidovi tras los incidentes al finalizar el clásico del pasado domingo tras la clasificación de Racing fueron duramente castigados.

Santiago Sáenz Buruaga, recibió la sanción más dura entre los tres implicados y deberá cumplir 8 fechas de suspensión. Franco Vedelini recibió 6 partidos y Ferro Franco Vales estará cuatro duelos sin jugar.

Fotos: Andrés Arouxet

Además, se dio a conocer que, de común acuerdo entre las Ligas integrantes de la Unión Regional Deportiva, que las sanciones que queden inconclusas finalizado el certamen deberán ser cumplidas en las competencias locales.