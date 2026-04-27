Contra la violencia, "Aprender es la llave"

Aún en los peores tiempos de la Argentina, la música siempre ha sido un espacio de denuncia y una fortaleza que se ha levantado contra la violencia. En este caso, docentes y alumnos de 4º año de la Tecnicatura en Energías Renovables de la Escuela Técnica del Barrio Ceco salieron al paso con una canción a las lamentables amenazas que circularon hace unos días en establecimientos escolares de la Ciudad.

En el marco de la propuesta de fortalecimiento de la presencialidad escolar impulsada por la Jefatura Regional, se llevó adelante una experiencia significativa que puso en valor la participación activa de los estudiantes.

Los chicos junto a la docente Soledad Silvero, con la ayuda de la IA, desarrollaron una producción artística en formato de canción. La iniciativa tuvo como propósito promover la reflexión sobre el sentido de pertenencia a la escuela técnica, destacando su rol en la formación integral y en la construcción de proyectos de vida.

A través de la música, los estudiantes lograron expresar de manera creativa la importancia de sostener la asistencia regular a clases, comprendiendo que cada jornada escolar representa una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento.

La propuesta no solo fortaleció los vínculos entre los integrantes de la comunidad educativa, sino que también permitió visibilizar desde una perspectiva juvenil, el valor de la educación técnica y el compromiso necesario para transitarla plenamente.

Bien por los pibes y la comunidad docente de la Escuela Técnica del Barrio CECO.