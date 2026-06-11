“Se llegó a un acuerdo que no deja satisfecho al sector universitario”

Autoridades de la Universidad Nacional del Centro analizaron los puntos del acuerdo salarial con el Gobierno nacional y subrayaron que el reclamo por la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sigue vigente.

La propuesta incluyó un ajuste de 21,33 por ciento en julio y otro del tres por ciento en octubre.

En una entrevista con El Eco, Marcelo Aba, rector de la Unicen, explicó que, tras intensas gestiones, las partes lograron establecer una base de entendimiento que permite proyectar un horizonte de mayor previsibilidad, aunque aclaró que esto dista de ser una solución definitiva a la crisis que atraviesa el sector.

Según explicó, la administración central había intentado inicialmente condicionar estas mejoras a que los rectores desistieran de las acciones judiciales vigentes. No obstante, la firme negativa de las autoridades universitarias obligó a una nueva convocatoria que permitió sellar un compromiso que impactará directamente en los haberes del personal.

Al evaluar el alcance del entendimiento, manifestó que "se llegó a un acuerdo que no deja por supuesto satisfecho al sector universitario, pero que sí representa un avance importante".

Según el análisis del rector, aunque la medida no implica un cumplimiento total de la normativa vigente, sí constituye un progreso significativo para la situación de los trabajadores, especialmente para aquellos que perciben los ingresos más bajos.

Un punto fundamental del acuerdo radicó en la actualización de la denominada garantía salarial. Este instrumento técnico asegura que ningún trabajador universitario perciba una remuneración por debajo de la línea de la pobreza.

Aba subrayó la relevancia de este punto al señalar: "Eso es muy importante porque los salarios más bajos están todos alcanzados por la garantía salarial, que es un número que fija el gobierno para que no queden por debajo de la línea de la pobreza".