Pasó en la Facultad de Salud: un docente amenazó a una estudiante en una clase

El viernes pasado, un docente de la Facultad de Ciencias de la Salud amenazó a una estudiante de la carrera de Medicina en el transcurso de una clase.

Se trata del médico Walter Ressia, jefe de cátedra de Clínica Médica, que en el marco de una conversación con la alumna de tercer año tuvo expresiones violentas con alusiones a símbolos del terrorismo de Estado, entre otras palabras cargadas de contenido denigrante.

Según se pudo reconstruir, luego del episodio la estudiante manifestó su malestar por lo sucedido ante las autoridades de la casa de estudios, lo que motivó la inmediata intervención. Ante esa situación el docente presentó su renuncia.

Este miércoles, la Facultad de Ciencias de la Salud expresó su más enérgico repudio ante los hechos de violencia y apuntó que se trata de un “hecho incompatible con los valores democráticos y los derechos humanos que deben regir la vida universitaria”.

Destacó que “ante la gravedad de los hechos, la Facultad actuó de inmediato: las autoridades intervinieron en forma urgente, la gestión y los tres claustros —docente, no docente y estudiantil— se pronunciaron con firmeza, y el Consejo Académico sesionó y aprobó la Resolución N° 51/26, que establece acciones concretas:

— Expresa el repudio institucional formal ante los hechos denunciados.

— Incorpora los pronunciamientos de los tres claustros como antecedente institucional.

— Solicita que los antecedentes del caso queden registrados en el legajo del docente para ser considerados en futuros procesos de designación en el ámbito de la UNCPBA.

— Impulsa espacios de formación en perspectiva de género, derechos humanos, memoria, verdad y justicia para toda la comunidad universitaria".

La institución advirtió que “ninguna renuncia, sin embargo, puede sustituir la responsabilidad colectiva de nombrar la violencia, rechazarla y actuar para que no vuelva a repetirse”.

"A 50 años del Golpe de Estado, a días de la marcha por Ni Una Menos, la Facultad de Ciencias de la Salud reafirma su compromiso con una universidad pública libre de violencias, inclusiva y profundamente comprometida con los principios de Memoria, Verdad y Justicia", finalizó el comunicado difundido.

Asimismo, desde el Centro de Estudiantes expresaron también un “profundo repudio ante los hechos ocurridos recientemente en el ámbito de una clase, donde una estudiante fue destinataria de expresiones de extrema gravedad por parte de un docente”.

“No se trata de una situación aislada ni de un comentario desafortunado. Lo ocurrido constituye un hecho de violencia institucional que resulta incompatible con los valores que deben sostener la educación pública, la convivencia democrática y el respeto irrestricto por los derechos humanos. Más aún cuando estas expresiones provienen de quien ocupa una posición de autoridad dentro del aula y tiene la responsabilidad de formar profesionales de la salud comprometidos con la ética, el respeto y el cuidado de las personas”, plantearon.

“Existen discursos que no pueden ser analizados por fuera de la historia de nuestro país. Estas expresiones cargan consigo el peso de décadas de dolor, persecución, censura y violencia. Argentina construyó, con enorme esfuerzo colectivo, una memoria basada en la verdad y la justicia, comprendiendo que nunca más pueden naturalizarse prácticas, símbolos o referencias vinculadas al terrorismo de Estado”, agregaron.

“La gravedad de lo sucedido se profundiza aún más por estar dirigido hacia una estudiante mujer. No estamos hablando de cualquier expresión: estamos hablando de referencias a la muerte y a la eliminación de una mujer en un contexto social atravesado por violencias que continúan cobrándose vidas”, advirtieron.

Desde el Claustro no docente de la Facultad de Ciencias de la Salud manifestaron también el repudio a "los dichos y actitudes atribuidos al docente Walter Ressia, dirigidos hacia una estudiante de tercer año de la carrera de Medicina, por considerar que resultan incompatibles con los valores de respeto, igualdad y convivencia democrática que deben regir en nuestra institución".

"Como trabajadores y trabajadoras no docentes, sostenemos el compromiso de defender una universidad inclusiva, democrática y basada en el respeto mutuo entre todos los integrantes de la comunidad educativa. Ningún estudiante debe atravesar situaciones de violencia simbólica, maltrato o comentarios que reproduzcan estereotipos de género o relaciones de poder abusivas", añadieron.