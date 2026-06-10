Chingotto y Galán debutaron en Valencia con trabajosa victoria

La pareja compuesta por el olavarriense y el madrileño volvió a tener un estreno complicado en un certamen de Premier Pádel, pero finalmente fue con festejo.

En La Fonteta, Federico Chingotto y Alejandro Galán debutaron en la instancia de Dieciseisavos de Final y fue con victoria en 1 hora y 46 minutos de juego.

En su primera presentación derrotaron por 6/4, 6/7 y 6/2 a Mariano Agustín González San Martín y Francisco Cabeza que habían llegado desde la Qualy.

El Valencia Premier Pádel P1, volverá a tener a la “Chingalán” en el 20x10 en la jornada del jueves, cuando en Octavos de Final, enfrenten a Valentino Libaak y Alex Chozas.