El conflicto en la Facultad de Salud llegó al HCD

En la séptima sesión ordinaria que se llevó a cabo este jueves, el Concejo Deliberante expresó su más enérgico repudio a los dichos y hechos ocurridos el pasado viernes 5 de junio en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, donde una estudiante recibió expresiones agraviantes e intimidatorias por parte de un docente.

El proyecto de comunicación fue presentado por el bloque Fuerza Patria y acompañado por todos los bloques que componen el HCD.

En su alocución, el concejal Federico Aguilera manifestó “preocupación y tristeza” por lo sucedido y destacó “el rápido accionar de las autoridades de la Facultad”.

“Las frases y las palabras vertidas por este docente -Walter Ressia- nos retrotraen a las épocas más oscuras de nuestro país. Es totalmente descabellado y obviamente no representa el espíritu democrático que debe tener una institución académica” expresó el edil.

En la misma línea, consideró que “ni en una facultad ni en ninguna institución, sea o no educativa, se debe permitir que ocurran hechos de estas características. Este episodio nos debe llamar a la reflexión y preguntarnos por qué sucede una cosa así en un ámbito educativo”.

El concejal de la UCR, Francisco González, adhirió a las palabras de Aguilera y manifestó que “preocupa mucho lo sucedido, sobre todo que alguien que está al frente de una cátedra se exprese de la manera que lo hizo”.

“Nos sumamos a la expresión de repudio y así sentamos un precedente para que no vuelva a pasar” completó.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y se convirtió en la comunicación 12/2026.