“Esta vez se han cruzado todos los límites y el umbral de tolerancia de los estudiantes”. Juan Mesas está cursando el último año de la carrera de medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, es secretario académico de Centro de Estudiantes y se refirió a la agresión verbal de un docente hacia una estudiante que derivó en la separación del primero.

El episodio tuvo como protagonista al Dr. Walter Ressia, jefe de cátedra de Clínica Médica, quien en el marco de una conversación con la alumna de tercer año profirió expresiones violentas, con alusiones a símbolos del terrorismo de Estado, entre otras palabras cargadas de contenido denigrante.

“No estuve en la clase, aunque yo cursé esa materia hace un par de años y conozco las situaciones que se han ido dando con este docente. Sabemos del tipo de tratos y el tipo de comentarios que se han hecho en clases, que han ido en escalada y ahora se han cruzado todos los límites que se pueden tolerar en un aula. Por eso se han tomado todas las medidas que se tomaron”.

Mesas reveló que ha sido común por parte de este docente “un trato muy despectivo hacia personas obesas, después han ido mutando a expresiones obscenas y ahora directamente a comentarios políticos, un maltrato directo y una amenaza a una estudiante”.

Sobre el contenido de la agresión, Ressia habría dicho en clase sobre la estudiante, según Mesas, que “es media guerrillera, media montonera, hay que atropellarla y subirla a un Falcon”.

Mesa sostuvo que “lamentablemente la reacción de varios de los estudiantes no fue la esperada; algunos se rieron y otros simplemente agacharon la cabeza y continuaron con la clase por ese miedo a la represalia. Por ese temor al que lamentablemente muchos estudiantes se han acostumbrado, de no querer decir nada por miedo a lo que pueda pasar después”.

“Eso es un poco lo que se ha respirado en la Facultad y es justamente lo que tratamos de cambiar” subrayó y consultado sobre si los estudiantes han recibido tratos parecidos de otros docentes, respondió que “siempre hay algún destrato, que hemos podido resolver porque se acercan los estudiantes y se habla con el docente”.

“La gran mayoría de las veces los docentes entienden y pueden perfilar la manera en que dan la clase y como tratan a los estudiantes, pero lo que pasó ahora es lo más grave desde que estoy en la Facultad” añadió.

“Muchas veces lo que vivimos tanto como centro de estudiantes o en la gestión de las facultades es que el estudiante de Salud no siempre se anima a denunciar las cosas que suceden en el aula y naturaliza tanto esos destratos, que ni siquiera los concibe como un problema, sino como que las cosas son así” mencionó Mesas.

Sobre la situación de la estudiante, reveló que el día de la agresión verbal por parte del Dr. Ressia “se sintió tan mal como nadie merece adentro de una institución como es una facultad y son comportamientos que dan bronca porque uno -que vive acá- quiere que la vida de los estudiantes sea cada vez mejor, que se esfuerce por la salud”.

“Estas situaciones que se están dando en esta facultad a nosotros nos preocupan y hacemos lo posible para que no vuelvan a suceder y que ningún otro estudiante vuelva a sentirse así dentro de nuestra institución” cerró Juan Mesas.