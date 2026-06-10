Médicos de cabecera de Pami alertan que es imposible sostener sus consultorios

En distintos puntos del país, médicos de cabecera de Pami llevan adelante medidas de fuerza en protesta del cambio en la modalidad de pago por parte de la obra social.

En Olavarría, son más de 40 los profesionales que trabajan ese sistema y por el momento mantienen la atención normal. Eso no significa que estén conformes con lo que reciben como contraprestación. De ese total, los 37 que prestan servicio bajo convenio con Coceba aún no cobraron el mes de marzo, como dato que completa un cuadro difícil.

En diálogo con Verte, uno de los médicos reveló que 12 de ellos están nucleados en un sindicato (Appamia) con la expectativa de que una negociación con el gobierno nacional derive en una suba del valor de la cápita que hoy está en 2100 pesos.

“Son 2100 pesos por paciente por mes para hacer todo. Recetas, derivaciones, resúmenes de historias clínicas, estudios complementarios, dar la atención que el paciente necesite, venga una, ninguna, diez o veinte veces. El sistema se capitó”, explicó.

El profesional graficó: “Si multiplicás ese monto por 12 meses, te da menos que el valor de una consulta particular”. Es una vergüenza”, remató y explicó que con el ingreso generado se debe sostener el consultorio, los gastos de funcionamiento y servicios y la secretaria. También acotó que pagan lo que equivale al monotributo y para quienes son responsables inscriptos, ganancias.

Precisó que atiende un padrón de aproximadamente 600 personas y por eso no hacen paro. “Hay que pensar que si los médicos renunciamos cada paciente irá a hacerse atender donde pueda. Si renunciamos esto irá en perjuicio de la gente y de mi parte, me quedaré. Creo también que es muy importante que cada paciente pueda elegir con qué médico se atiende”.

Reveló que en la actualidad el padrón de afiliados en Olavarría es de 17300 en el hospital más los 3500 que se atienden en Cemeda, de manera que superan los 20000. "¿Qué pasaría si renunciamos todos los médicos?", agregó.

“Hoy todo lo que gano por Pami se va en gastos, veremos hasta cuándo se puede soportar esta situación. El día que renuncie veremos quién se atreverá a trabajar por esta miseria”, analizó.

Añadió que “el vínculo que se genera entre los pacientes y los médicos de cabecera es importante, ya que esos médicos pasan a ser parte de la familia. No solo conocemos al paciente, sino que en la mayoría de los casos conocemos a sus familiares, su historia de vida, cosa que en una guardia eso no se puede contemplar”.

También observó que es imposible cumplir la exigencia de dar turnos cada 20 minutos. “Cada paciente de Pami lleva un montón de tiempo, tienen tantos problemas y están tan atravesados por esta crisis, que la mayoría están descompensados en sus patologías de base, no toman la medicación como corresponde y tampoco tienen para hacer todas las comidas del día”, lamentó.