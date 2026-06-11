Está en marcha en el Salón Rivadavia la III edición de Expo “Olavarría Estudia”

Miles de alumnos de colegios secundarios pasarán este jueves y viernes por la III edición de Expo Educativa “Olavarría Estudia”, organizado por el Municipio de Olavarría junto a la Jefatura Regional de Educación, un evento que promueve la oferta educativa de nivel superior en el Partido y tiene a los estudiantes como protagonistas.

Desde las 9 de la mañana de este jueves el salón Rivadavia del Palacio Municipal está atiborrado de jóvenes en busca de pistas y asesoramiento para elegir mejor sus futuros dentro de los niveles terciarios y universitarios.

Este año participan 22 instituciones de formación, más 5 áreas municipales que estarán presentes para garantizar la visibilidad de la oferta educativa local.

Como novedad, en el marco de la Expo y de manera simultánea se llevarán a cabo recorridos por parte de la Coordinación de Turismo es espacios culturales municipales, dirigidos a estudiantes de ruralidad y localidades. Al igual que, charlas y talleres dictados por las mismas instituciones participantes.

Macarena Violante, como parte de la Oficina de Empleo y del CIIT (Centro Interdisciplinario de Innovación Tecnológica que funciona en el Polo Educativo en La Máxima) fue la encargada de supervisar todos los detalles organizativos de esta propuesta.

“Nosotros lo que hicimos fue coordinar, junto con la Jefatura de Educación y con todas las ofertas de nivel superior para que los estudiantes puedan venir y recorrer y nosotros oficiar como un lugar de encuentro para que ellos piensen de cara al futuro qué les gustaría estudiar y cómo ejercer su perfil profesional” dijo.

“La idea -contó Macarena- es que todos los estudiantes de quinto sexto y sexto año de escuelas, tanto de gestión pública como privada y contemplando las localidades, puedan participar de los recorridos y hemos dispuesto el recambio cada una hora. En simultáneo a esto generamos espacios de talleres, de charlas que están acá propiamente en el Salón Rivadavia, en el Paseo Jesús Mendía, donde el Instituto 47 presenta una actividad de juegos motores y un aula-taller en el Museo Dámaso Arce”.

La responsable de la organización de esta III edición de Expo Educativa “Olavarría Estudia” señaló, además, que las propuestas de los talleres están expuestas en el televisor y en la página del Municipio como para que puedan observarlas e inscribirse los interesados.

“Es bueno resaltar que también están invitados todos los vecinos, porque no hay edad para estudiar, esta Expo es para todos” expresó.

“La idea es que vengan, recorran, aprovechen este espacio para evacuar dudas, para consultar las ofertas. Nosotros, por ejemplo, a través del stand de oficina de empleo, generamos una actividad que es un match de habilidades, en el cual brevemente tienen que responder algunas preguntas y lo orientan como un perfil de orientación vocacional y guiarlos hacia dónde, en qué tipo de instituto, profesorado o universidad pueden profesionalizarse a futuro” reveló Macarena.