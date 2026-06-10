En Sierra Chica, continúa la formación de guías de canes de estupefacientes

En la Sede Descentralizada de Cinotecnia de Sierra Chica se desarrolla el Curso para Guías de Canes de Búsqueda de Estupefacientes desde el pasado 26 de mayo, en el marco del Plan Integral de Capacitación de la Subsecretaría de Política Penitenciaria.

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense explicaron que la propuesta está destinada a fortalecer “las capacidades operativas del personal que cumple funciones junto a perros entrenados para la detección de sustancias ilícitas”.

Se trata del segundo tramo formativo para agentes que cuentan con la certificación básica como Guías de Canes de Seguridad y que, ahora, profundizan su preparación en una especialidad de gran importancia para la seguridad penitenciaria.

Desde el SPB destacaron que “la consolidación de la sede de Sierra Chica representa un importante avance en materia de descentralización de la formación” ya que “históricamente, este tipo de especializaciones se desarrollaban en la ciudad de La Plata, lo que implicaba extensos traslados para agentes destinados a distintos puntos de la Provincia”.

En la edición participan cuatro agentes pertenecientes a los Grupos Canes de las Unidades Nº 37 de Barker, Nº 60 de Merlo, Nº 19 de Saavedra y Nº 4 de Bahía Blanca.

Indicaron que la formación combina contenidos teóricos y prácticos orientados a perfeccionar las técnicas de detección y el desempeño en distintos contextos de intervención.

Las clases están a cargo del jefe de Capacitación de la sede, Alejandro Alonso, acompañado por los instructores Ariel Demartini, proveniente de General Alvear, y Fernando Suárez, de Bolívar.

Entre los contenidos abordados se destacan la selección de razas y cachorros, la estimulación y discriminación de olores, la fisiología y las capacidades del olfato canino, así como las técnicas de entrenamiento específicas para la búsqueda de estupefacientes. También, se trabaja en la habituación de los animales a escenarios complejos.