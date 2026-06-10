Matías Orlando: “Estar en Cuartos de Final era impensado”

Racing venció a Independiente y logró la clasificación a Cuartos de Final de la Liga Federal y tras avanzar de ronda, Matías Orlando analizó la temporada racinguista.

El “Chaira” está entre los mejores ocho equipos de la Conferencia Sudeste y consumada la la clasificación, Matías Orlando valoró el esfuerzo de un plantel corto, destacó el aporte de los juveniles y remarcó que el equipo encontró en la defensa la clave para competir.

La clasificación de Racing a los Cuartos de Final de la Liga Federal de Básquet representa uno de los grandes logros de la temporada para el equipo olavarriense.

“Creo que como arrancó el torneo, sí estar en esta instancia era impensado porque nos veíamos abajo en la tabla”, dijo y agregó: “Por cosas del azar o del reglamento llegamos a quedar en el cuarto lugar con ventaja de localía, con un rival como Independiente que creo que a priori era uno de los más parejos junto con Estudiantes. Y sabíamos que era una serie en la cual nos conocemos un montón; era el sexto partido que jugábamos en pocos meses y la verdad que se terminó definiendo por detalles”.

El entrenador también destacó la importancia de haber conseguido el primer triunfo fuera de casa de la temporada, un resultado que terminó inclinando la serie a favor de Racing.

“Siempre nos costó mucho jugar en Tandil y creo que haber ganado el otro día fue un plus y de hecho fue el primer partido que ganamos en la ruta. Sabíamos que teníamos que liquidarlo porque tenemos un equipo corto, sin demasiado recambio, y tener que jugar dos días consecutivos iba a ser muy duro. Apostamos a todo o nada a tratar de ganar y por suerte nos quedamos con el triunfo”, señaló.

A lo largo de la competencia, Racing sufrió bajas importantes que obligaron al cuerpo técnico a rearmar constantemente la rotación. Primero fue la salida de Besmalinovich y luego la lesión de Sebastián Dupin en plena serie. Ante ese panorama, varios juveniles del club tuvieron la oportunidad de sumar minutos y responder en momentos decisivos.

“Por diferentes motivos del mismo torneo nos fuimos quedando cada vez más cortos en el roster y tuvimos que acudir a jugadores de la casa. Lo del Ruso (Bruno Dieser), impensado, lleva una efectividad en el torneo que pocos deben tener. Es un pibe que tiene 18 años y que tiene que seguir creciendo”, destacó Orlando.

Además, valoró el regreso de Tomás Ciuffatelli para esta serie decisiva: “Lo de ‘Chufa’ nunca lo dudamos que iba a ser él el reemplazante de Dupin, porque sabemos cómo juega este tipo de partidos, que siente la camiseta y es una pieza fundamental defensiva. Creo que lo hizo muy bien”, sostuvo.

Otro aspecto que el entrenador remarcó fue la estrategia defensiva utilizada para enfrentar a Independiente. Los dos encuentros de la serie se caracterizaron por el bajo goleo, algo que Racing buscó deliberadamente.

“Estadísticamente el análisis que hicimos es que los dos partidos que Independiente superó los 80 puntos, los perdimos. No por una cuestión defensiva, porque creo que estamos preparados para defender y jugar contra esos scores, sino porque ofensivamente no tenemos demasiado goleo, entonces estamos obligados a defender. Porque en el gol por gol terminamos perdiendo a la larga”, explicó.

Y agregó: “Apostamos a jugar duro, físico defensivamente, a scores bajos para tratar de quedarnos con los partidos. Los números lo dicen: de los seis partidos, los dos que nos ganan nos meten en uno 80 y en otro 83”.

Pensando en lo que viene, Orlando sabe que el desafío será aún mayor, aunque dejó en claro que Racing afrontará la próxima instancia con la misma convicción que lo llevó hasta aquí.

“Ahora prepararnos. Es impensado estar en Cuartos en cierta forma por cómo se fue dando el torneo. Obviamente la vamos a jugar a morir, como hacemos cada partido, sin regalar nada”, afirmó el DT y sentenció: “Sabemos que los equipos de la zona de San Nicolás están bien armados, con muy buenas plantillas, pero nosotros muchas veces jugamos por amor a la camiseta y eso a veces vale más que cualquier jugador que nos pongan enfrente”.