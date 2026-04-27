Sturzenegger quiere dejar 150 empleados en el Servicio Meteorológico

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, cuestionó el funcionamiento del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y planteó una reducción de su estructura. Sostuvo que el organismo podría operar con unos 150 empleados, frente a una dotación actual cercana a las 1.000 personas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario describió un esquema de trabajo con baja incorporación tecnológica. Según indicó, el SMN cuenta con unos 20 meteorólogos y alrededor de 100 estaciones meteorológicas, varias con más de 50 años de antigüedad.

Sturzenegger afirmó que parte de la recolección de datos se realiza de forma manual. Señaló que operadores registran mediciones en papel y luego las cargan en sistemas informáticos basados en tecnología de décadas anteriores, antes de que la información llegue a los especialistas.

El ministro sostuvo que ese modelo implica un costo elevado. Aseguró que el gasto en personal por estación podría destinarse a equipos automáticos que transmiten datos en tiempo real sin intervención humana.

En ese marco, propuso avanzar en una modernización del organismo. El planteo incluye la incorporación de sensores digitales, la automatización de la red de medición y una reorganización de las funciones del personal hacia tareas técnicas.

El funcionario también vinculó la capacidad operativa del SMN con la prevención de eventos climáticos extremos. Mencionó antecedentes como las inundaciones en La Plata y Bahía Blanca para señalar la importancia de contar con sistemas de alerta más precisos.

La propuesta se enmarca en la política de reforma del Estado impulsada por el gobierno de Javier Milei, que apunta a reducir estructuras y mejorar la eficiencia del gasto público.