Colector Cloacal Norte: con 17 oferentes, se licitó el proyecto para Olavarría

La Provincia continúa avanzando con una de las obras sanitarias más importantes para Olavarría en los últimos años, proyectada en el presupuesto 2026. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, licitó la obra del Colector Norte en la Ciudad.

Informaron que en la apertura de sobres se presentaron un total de 17 ofertas, con un presupuesto de $5.023.208.141.

El proyecto consiste en la ejecución de un colector cloacal para la zona norte de la Ciudad, conducente a una planta de tratamiento existente de tipo lechos percoladores.

Los pliegos habían sido publicados en las páginas oficiales del Gobierno de la provincia en abril y la longitud total del proyecto en planta se extiende a 6.941 metros compuesto de tres tramos.

El primero es de 4.272 metros, de funcionamiento a gravedad y recibirá todas las conexiones de redes finas; el segundo tramo es de 1.320 metros y es impulsado desde una estación de bombeo a proyectar; y un último tramo de 1.349 metros que desemboca en la planta de tratamiento.

Indicaron que las cañerías serán todas con PVC cloacal y el colector se desarrollará en las avenidas Alberdi y Trabajadores.

Al respecto, el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, expresó que "esta es una obra histórica para Olavarría que demuestra la decisión del gobernador Axel Kicillof de seguir apostando a la obra pública en un contexto nacional muy complejo.

“No son solo caños bajo tierra; es salud, es dignidad y es justicia social para miles de vecinos que esperan el acceso al saneamiento básico”, concluyó.

Desde Provincia destacaron que en la actualidad, aproximadamente el 98% de los habitantes posee servicio de agua potable, y aproximadamente el 65% del total cuenta con abastecimiento de agua potable y cloacas. “Con este nuevo colector, se prevé la ampliación para que una mayor proporción de la población tenga acceso a estos servicios”, expresaron.