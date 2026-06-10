"Treetopians", el juego con un olavarriense entre sus creadores

El videojuego “Treetopians” estrenó su demo hace una semana en la plataforma de videojuegos para PC más grande del mundo, Steam, y fue desarrollado íntegramente por un equipo conformado por argentinos.

Entre sus filas se encuentra Enzo Caminos, olavarriense radicado en La Plata que forma parte de Aparato Games que diseñó y le dio vida al proyecto desde cero.

Sobre el juego, explicó que se trata de un un “cozy city builder” donde los jugadores construyen aldeas verticales en los árboles y cuidan de una comunidad de aldeanos, cada uno con su propia personalidad y necesidades.

La experiencia combina una construcción relajada de ciudades con sistemas sociales impulsados por los personajes y la conexión emocional. Cada aldea crece en un árbol gigante, con su propio clima y desafíos, invitando a los jugadores a crear una comunidad única en cada partida.

Según precisó, en la dinámica planteada, los jugadores recolectan recursos, asignan trabajos y construyen hogares, granjas, talleres y espacios de divertimento. Los aldeanos requieren comida, agua, refugio, entretenimiento y vínculos sociales.

Explicó además que sus rasgos influyen en su comportamiento, las amistades que forman y las misiones que inician. “Al completar un capítulo, los jugadores eligen a unos pocos aldeanos para viajar en globo hacia el siguiente árbol, creando un sentido de historia y continuidad que hace que cada decisión sea importante”, señaló.

Enzo relató: “Somos cuatro socios que fuimos construyendo la idea y definimos qué juego queríamos hacer”.

“Con el pasar de los días, la idea que tomó fuerza fue la de crear un lugar donde se construya una comunidad arriba de los árboles, cuidando a los aldeanos. No hay ningún tipo de violencia”, destacó.

Enzo detalló que el juego apunta al disfrute en el momento del ocio. “Llegas a tu casa después de trabajar y en vez de tirar tiros te pones a buscar maderas para armar una choza”, describió.

El proyecto en grupo

Enzo Caminos es el encargado del sector de marketing y comunicación del videojuego. Aparato Games está conformado además por Leandro Camugli, programador y diseñador, Marina Illanes, historiadora y productora y Nehuén Defosse, director de arte y diseño.

Todos se destacan por su larga trayectoria en el mundo de los videojuegos en empresas reconocidas del sector.

“Dentro del desarrollo hay dos cosas que son muy importantes, la parte técnica y creativa y el apartado comercial”, resaltó Caminos.

Además, explicó que “hay que saber programar, utilizar los motores de creación de videojuegos y lograr que sea visualmente atractivo y con una historia”.

Respecto al marketing apuntó que “hay que moverse mucho para dar a conocer el proyecto, anotarse en todos los eventos, mandar mails, difundir las características del juego y hacer lo posible para que las empresas se interesen”.

Sobre el futuro del juego, con la primera versión publicada, Caminos comentó que “los próximos pasos, de cara al año que viene es que esté disponible en Xbox, Playstation con el videojuego terminado y con miles de usuarios jugándolo”.

“Nos pone muy contentos porque imaginate que te juntas a tomar mates con unos amigos, craneás una idea y de repente miles de personas de todo el mundo en internet pueden acceder y jugarlo”, reconoció.

En esa línea, aseguró que “hay cosas que están pasando en el país con gente que sale de Olavarría, que conecta con otras personas. Hay gente en la ciudad, provincia y país que crea empresas y proyectos que son reconocidos y destacarlo es muy importante”.