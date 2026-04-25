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Domingo 26 de Abril 2026 - 1:45hs
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 - 25 de Abril de 2026 | 23:46

Golf: tres ganadores para los 18 hoyos del sábado

En el transcurso de este sábado hubo acción para un buen número de deportistas que jugaron el Torneo “Bunker”. Francisco Arenas, Pablo Coria y Luis Polli fueron los ganadores.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completó un Medal Play 18 hoyos reservado para tres categorías.

 

Francisco Arenas con 67 golpes se impuso en el desempate automático a Iván Recabarren y ganó en Hasta 13 de Hándicap. Juan Manuel García Pinto con 68 golpes completó el podio.

 

En De 14 a 24, la victoria fue para Pablo Coria con 67 golpes que se impuso en el desempate automático a Lucas Pagano. José Gonzáles con 68 golpes finalizó en tercer lugar.

 

Por último, en De 25 al Máximo, el ganador fue Luis Polli con 69 golpes y fue escoltado por Rubén Dattoli con 72 golpes y Ricardo De Beláustegui con 75 golpes.

 

La actividad continuará este domingo con un Medal Play 9 hoyos, Torneo “Ford K”.

 

Fuente: prensa CAE

 

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