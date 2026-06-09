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 - 9 de Junio de 2026 | 14:53

Provocaron daños y roturas en un ascensor del Hospital 

Corresponde al servicio de Clínica Médica. El mismo “presentaba signos de violencia y roturas en el tablero, botones, luminaria, como así también en las puertas”, informó el Municipio.

 

 

Este martes, el Municipio difundió un comunicado para informar a la comunidad que momentáneamente se encuentra fuera de servicio el ascensor del servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”.

 

 

La medida tomada por las autoridades se debió a que el mismo “fue violentado y registra diversos daños”.

 

 

El ascensor, entre otros daños, presentaba signos de violencia y roturas en el tablero, botones y luminaria, como así también en las puertas. 

 

 

Desde el Municipio lamentaron este tipo de episodios ya que ocasionan un perjuicio a la comunidad en su conjunto. 

 

 

Personal de mantenimiento calificado ya se encuentra trabajando en su reparación.

 

 

Por otra parte, se informó que el sistema de calderas se encuentra funcionando correctamente en todos los pisos de internación.

 

 

 

 

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