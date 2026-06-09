ANGÉLICA HAYDEE PÉREZ VIUDA DE ALVAREZ (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 9 de junio de 2026 a los 93 años. Sus hijos Mirta, Lilia y Ricardo; sus hijos políticos Jorge Carestía y Belena Indabere; sus nietos Cristian, Celeste y Federico Carestía; Martín, Rafael, Esteban y Julián Alvarez Indabere; sus nietos políticos Melisa Galli y Emilio Zuchiatti; sus bisnietos Fausto y Vera Carestía; Donatta y Pietro Zichiatti; sus hermanos Héctor y Dora Pérez de Cortondo; su hermana política Dora Osez; su colaboradora Marta; sus sobrinos; sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento "D", desde el martes a las 12 hasta las 0 del miércoles, reabre miércoles a las 7 hasta 8:30. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz, miércoles a las 8:30. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina del Microcentro y ex vecina de Pueblo Nuevo, nacida en Lobería. Jubilada y pensionada.