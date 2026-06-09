Torneo Interligas Juvenil: solo festejó el "Bata" | Infoeme
Miércoles 10 de Junio 2026 - 1:41hs
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Olavarría
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 - 9 de Junio de 2026 | 22:55

Torneo Interligas Juvenil: solo festejó el "Bata"

En la jornada de este martes tuvo continuidad el Torneo Unión Regional Deportiva para las categorías juveniles y fue con la presencia de tres equipos olavarrienses.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen interligas para las categorías formativas que reúne a equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar prosiguió con la disputa de la 7° fecha con cuatro partidos.

 

Las acciones iniciaron en Bolívar, donde Racing enfrentó a Balonpié y no logró sumar victorias en dos presentaciones.

 

Luego, en el Parque Guerrero, Estudiantes recibió a Ferro. Fueron festejos del "Bataraz", por goleadas, en ambos dueños.

 

 

La fecha llegará a su fin en el transcurso del miércoles con otros dos cruces, uno en la Ciudad.

 

Los resultados:

Sub12:

Balonpié 1 - 0 Racing

Estudiantes 4 - 1 Ferro

 

Sub14:

Balonpié 7 - 0 Racing

Estudiantes 5 - 1 Ferro

 

La programación:

Sub12:

Miércoles:

14:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

17:00 hs.: El Fortín vs. Empleados

Sub14:

Miércoles:

15:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

18:15 hs.: El Fortín vs. Empleados

 

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