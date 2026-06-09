Torneo Interligas Juvenil: solo festejó el "Bata"

El certamen interligas para las categorías formativas que reúne a equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar prosiguió con la disputa de la 7° fecha con cuatro partidos.

Las acciones iniciaron en Bolívar, donde Racing enfrentó a Balonpié y no logró sumar victorias en dos presentaciones.

Luego, en el Parque Guerrero, Estudiantes recibió a Ferro. Fueron festejos del "Bataraz", por goleadas, en ambos dueños.

La fecha llegará a su fin en el transcurso del miércoles con otros dos cruces, uno en la Ciudad.

Los resultados:

Sub12:

Balonpié 1 - 0 Racing

Estudiantes 4 - 1 Ferro

Sub14:

Balonpié 7 - 0 Racing

Estudiantes 5 - 1 Ferro

La programación:

Sub12:

Miércoles:

14:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

17:00 hs.: El Fortín vs. Empleados

Sub14:

Miércoles:

15:00 hs.: Bancario vs. Embajadores

18:15 hs.: El Fortín vs. Empleados