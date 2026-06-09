Torneo Interligas Juvenil: solo festejó el "Bata"

El certamen interligas para las categorías formativas que reúne a equipos de la Liga de Fútbol de Olavarría y de Bolívar prosiguió con la disputa de la 7° fecha con cuatro partidos.
Las acciones iniciaron en Bolívar, donde Racing enfrentó a Balonpié y no logró sumar victorias en dos presentaciones.
Luego, en el Parque Guerrero, Estudiantes recibió a Ferro. Fueron festejos del "Bataraz", por goleadas, en ambos dueños.
La fecha llegará a su fin en el transcurso del miércoles con otros dos cruces, uno en la Ciudad.
Los resultados:
Sub12:
Balonpié 1 - 0 Racing
Estudiantes 4 - 1 Ferro
Sub14:
Balonpié 7 - 0 Racing
Estudiantes 5 - 1 Ferro
La programación:
Sub12:
Miércoles:
14:00 hs.: Bancario vs. Embajadores
17:00 hs.: El Fortín vs. Empleados
Sub14:
Miércoles:
15:00 hs.: Bancario vs. Embajadores
18:15 hs.: El Fortín vs. Empleados