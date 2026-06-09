La histórica empresa Protex fue adquirida por Cementos Avellaneda

Cementos Avellaneda adquirió el 70% de Protex, una histórica empresa argentina de la construcción. Con esta compra, la cementera incorpora nuevos productos a su cartera, entre ellos impermeabilizantes, selladores, aditivos y revestimientos.

Mientras la empresa compradora asumirá la gestión de Protex, los actuales accionistas continuarán como socios minoritarios y mantendrán representación en el directorio. Según informó la empresa, la marca conservará su identidad y continuará operando con normalidad.

La operación se concreta en un momento complejo para la actividad. Según un informe de Empiria Consultores, la construcción acumula 15 meses de estancamiento y la demanda de insumos cayó 22% en los últimos dos años.

La menor inversión en obra pública, el aumento de los costos medidos en dólares y la desaceleración del crédito hipotecario explican parte de la parálisis que atraviesa el sector.

Además del mercado local, exporta a más de 10 países de América latina, entre ellos Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Brasil. En el mercado argentino compite con multinacionales como la suiza Sika y la italiana Mapei.

Controlada por la española Cementos Molins y la brasileña Votorantim Cimentos, Cementos Avellaneda opera plantas en Olavarría y La Calera, San Luis, y es una de las principales productoras de cemento del país.

La compañía anunció en 2017 un plan de inversiones por u$s 230 millones para ampliar la capacidad productiva de sus fábricas. Del total, u$s 200 millones se destinaron a la planta de La Calera y otros u$s 30 millones a la modernización de las instalaciones de Olavarría.

La cementera también integra la Global Cement and Concrete Association, entidad que reúne a las principales compañías del sector y que fijó como meta alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

“Esta decisión es fiel a nuestros valores y a lo que siempre impulsó a Cementos Avellaneda que es mejorar la vida de las personas y las comunidades, innovar en el presente para construir el futuro y promover el progreso responsable de la sociedad a través de soluciones constructivas innovadoras, con cercanía y sostenibilidad. Hoy, junto a Protex, ese propósito tiene aún mayor alcance” afirmó José Luis Maestri, Director General de Cementos Avellaneda.