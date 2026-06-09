Es olavarriense el joven víctima de una brutal agresión

Momentos de extrema tensión se vivieron a la salida de los boliches de Playa Grande, en Mar del Plata, cuando una aparente discusión entre un grupo de jóvenes terminó con uno de ellos atropellado por un automóvil que circulaba por la calle. Según se supo, la víctima, un estudiante de 22 años, es oriunda de Olavarría y se encuentra radicada en la ciudad balnearia.

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, y horas más tarde se conocieron los detalles sobre cómo se habría originado el conflicto que tiene como único acusado a un jugador de rugby de aquella ciudad.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el portal local 0223, Valentín Lastra se retiraba de un local bailable cuando un cuidacoches de la zona le pidió un cigarrillo, a lo que accedió. Sin embargo, otro joven a quien no conocía, identificado como Matías Fay, comenzó a insultar al "trapito", por lo que la víctima intervino y le pidió que se calmara.

Lejos de descomprimir la situación, el atacante reaccionó con mayor agresividad y comenzó a exigirle disculpas. Se acercó hasta quedar cara a cara con Valentín y le repitió en varias oportunidades que le pidiera perdón, a pesar de que no existía motivo alguno.

Fue entonces cuando, tal como quedó registrado en un video, Fay golpeó en el rostro a Lastra y provocó que el joven perdiera el equilibrio. Como consecuencia, trastabilló hacia atrás y fue embestido por un Peugeot 308 que circulaba por la calle Victoria Ocampo. "Ahora me pedís perdón", habrían sido las palabras del atacante previo al empujón.

Pese al fuerte impacto contra el parabrisas del vehículo, Valentín logró reincorporarse y fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde fue sometido a distintos estudios y recibió el alta médica al no presentar heridas de gravedad.

El episodio es investigado por la UFI N° 4, a cargo de la fiscal Costanza Mandagarán, quien imputó al acusado por el delito de lesiones dolosas.

Los abogados que representan a Valentín, Leandro Laserna y Sebastián Vicente, manifestaron en conferencia de prensa que "no hubo ninguna situación que hiciera vislumbrar la posibilidad de una pelea. Simplemente había un maltrato claro por parte del agresor hacia una persona que se desempeñaba como cuidador de coches. Valentín lo único que hizo fue pedirle amablemente que dejara de hostigarlo".

"Vemos con mucha gravedad la actitud posterior al hecho porque no se acercó a ver cómo estaba Valentín ni se mostró sorprendido por lo que había sucedido" añadieron sobre el accionar del agresor, Matías Fay, quien solo le envió un audio a Valentín pidiéndole disculpas.

De acuerdo a lo informado por distintos medios marplatenses y nacionales, Fay fue demorado en una sede policial y luego recuperó la libertad.

En sus redes sociales, Valentín compartió los videos y exigió “la detención inmediata de mi agresor”.

“Solicitamos que se disponga la inmediata detención de mi agresor y que se investigue si los hechos podrían constituir una tentativa de homicidio, ya que actualmente la causa continúa tramitando bajo una calificación que, a nuestro entender, no refleja adecuadamente la gravedad de lo ocurrido” sostuvo en su posteo.