Liga Federal: Estudiantes perdió en la última pelota y quedó eliminado

Estudiantes no logró la victoria que necesitaba en la Reclasificación y quedó eliminado de la competencia que otorga ascensos a la Liga Argentina.

El “Bataraz” perdió 87 a 86 ante Sportivo Independiente y concluyó su participación en la Liga Federal. Federico Marín fue el goleador del partido con 29 puntos.

Hizo todo el desgaste el equipo olavarriense para lograr igualar la serie, pero lo perdió en los últimos segundos y se despidió del certamen en tierras pampeanas.

El local comenzó más efectivo y tomó la delantera hasta que llegó la reacción “albinegra” antes del descanso largo.

En el complemento, el equipo de Olavarría mostró su mejor faceta y llegó a liderar el resultado en varios momentos, hasta que, en el final, llegó la polémica con varias sanciones arbitrales y el “Rojo” estuvo efectivo desde la línea.

Tuvo la chance de la victoria el equipo olavarriense, pero con pocos segundos en el reloj no hubo heroica y fue despedida de la Liga Federal.

Síntesis Sportivo Independiente – Estudiantes:

Estadio: Gigante de la avenida

Árbitros: Brito, M. y Pinedo, I.

Sportivo Independiente (87): Baeza (23), Sanz (20), Más Delfino (17), Rossi (17), Hurtado (2) -FI- Ojeda (1), Ballarena (0), Caffaro (7), Dupuy (0). DT- Fernando Aguilar

Estudiantes (86): Rincón (0), Piccinelli (6), Arese (18), Maretto (12), Chapero (2) -FI- Murias (2), Framiñan (9), Mariano (2), Marín (29), Molina (6). DT- Mariano Iglesias

Parciales: 31 – 26; 50 – 47; 70 – 69 y 87 - 86