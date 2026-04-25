Fútbol Menor: fecha completa para el “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó íntegramente la 6° fecha en diferentes escenarios.
La programación tuvo como destacados el “Clásico de los Pueblos” entre Sierra Chica e Hinojo y seis duelos entre Embajadores y Estudiantes en dos escenarios.
En el Pedro Iriart Legorburu, el “Albiverde” fue un poco más que su clásico rival y el “Bataraz” sumó más en la tira completa.
Además, Loma Negra, El Fortín, Racing y Ferro festejaron en todas sus presentaciones.
Los resultados:
En Décima:
Embajadores 0 – 1 Estudiantes
Municipales 0 – 4 Racing
Sierra Chica 0 – 4 Hinojo
Loma Negra 4 – 0 Villa Mailín
En Novena:
Embajadores 0 – 2 Estudiantes
Municipales 0 – 3 Racing
Sierra Chica 1 – 1 Hinojo
En Octava:
Embajadores 1 – 1 Estudiantes
Municipales 1 – 3 Racing
Loma Negra 5 – 0 Villa Mailín
En Séptima:
Estudiantes 1 – 0 Embajadores
Municipales 0 – 1 Racing
Colonias y Cerros 0 – 7 Ferro
Loma Negra 4 – 1 Villa Mailín
El Fortín 19 – 1 Luján
En Sexta:
Estudiantes 1 – 0 Embajadores
Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro
El Fortín 5 – 0 Luján
En Quinta:
Estudiantes 0 – 0 Embajadores
Municipales 0 – 6 Racing
Colonias y Cerros 0 – 1 Ferro
El Fortín 4 – 1 Luján