Fútbol Menor: fecha completa para el “Mario Buceta”

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó íntegramente la 6° fecha en diferentes escenarios.

La programación tuvo como destacados el “Clásico de los Pueblos” entre Sierra Chica e Hinojo y seis duelos entre Embajadores y Estudiantes en dos escenarios.

En el Pedro Iriart Legorburu, el “Albiverde” fue un poco más que su clásico rival y el “Bataraz” sumó más en la tira completa.

Además, Loma Negra, El Fortín, Racing y Ferro festejaron en todas sus presentaciones.

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 0 – 1 Estudiantes

Municipales 0 – 4 Racing

Sierra Chica 0 – 4 Hinojo

Loma Negra 4 – 0 Villa Mailín

En Novena:

Embajadores 0 – 2 Estudiantes

Municipales 0 – 3 Racing

Sierra Chica 1 – 1 Hinojo

En Octava:

Embajadores 1 – 1 Estudiantes

Municipales 1 – 3 Racing

Loma Negra 5 – 0 Villa Mailín

En Séptima:

Estudiantes 1 – 0 Embajadores

Municipales 0 – 1 Racing

Colonias y Cerros 0 – 7 Ferro

Loma Negra 4 – 1 Villa Mailín

El Fortín 19 – 1 Luján

En Sexta:

Estudiantes 1 – 0 Embajadores

Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro

El Fortín 5 – 0 Luján

En Quinta:

Estudiantes 0 – 0 Embajadores

Municipales 0 – 6 Racing

Colonias y Cerros 0 – 1 Ferro

El Fortín 4 – 1 Luján