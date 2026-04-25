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 - 25 de Abril de 2026 | 20:29

Fútbol Menor: fecha completa para el “Mario Buceta”

En la jornada de este sábado se completó una nueva fecha del Torneo “Mario Buceta” reservado para las categorías formativas y fue con goles.

Fotos: Verito Fotografías

El primer torneo del año organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría para las categorías formativas completó íntegramente la 6° fecha en diferentes escenarios.

 

La programación tuvo como destacados el “Clásico de los Pueblos” entre Sierra Chica e Hinojo y seis duelos entre Embajadores y Estudiantes en dos escenarios.

 

En el Pedro Iriart Legorburu, el “Albiverde” fue un poco más que su clásico rival y el “Bataraz” sumó más en la tira completa.

 

 

Además, Loma Negra, El Fortín, Racing y Ferro festejaron en todas sus presentaciones.

 

Los resultados:

En Décima:

Embajadores 0 – 1 Estudiantes

Municipales 0 – 4 Racing  

Sierra Chica 0 – 4 Hinojo 

Loma Negra 4 – 0 Villa Mailín

 

En Novena:

Embajadores 0 – 2 Estudiantes 

Municipales 0 – 3 Racing  

Sierra Chica 1 – 1 Hinojo 

 

En Octava:

Embajadores 1 – 1 Estudiantes 

Municipales 1 – 3 Racing  

Loma Negra 5 – 0 Villa Mailín

 

En Séptima:

Estudiantes 1 – 0 Embajadores 

Municipales 0 – 1 Racing  

Colonias y Cerros 0 – 7 Ferro 

Loma Negra 4 – 1 Villa Mailín

El Fortín 19 – 1 Luján 

 

En Sexta:

Estudiantes 1 – 0 Embajadores 

Colonias y Cerros 1 – 1 Ferro 

El Fortín 5 – 0 Luján 

 

En Quinta:

Estudiantes 0 – 0 Embajadores 

Municipales 0 – 6 Racing  

Colonias y Cerros 0 – 1 Ferro 

El Fortín 4 – 1 Luján 

 

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