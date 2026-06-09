Emitieron una alerta violeta por niebla en siete provincias para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia violeta por niebla para este martes 9 de junio en distintos sectores del país. El fenómeno afectará áreas de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Según informó el organismo, este tipo de alerta advierte sobre fenómenos meteorológicos que pueden ocasionar complicaciones o interferir en el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

De acuerdo con el reporte oficial, las zonas alcanzadas por la advertencia podrían registrar neblinas y bancos de niebla persistentes, lo que provocará una marcada disminución de la visibilidad.

Esta situación podría generar dificultades especialmente para quienes deban circular por rutas, accesos o caminos durante las primeras horas del día o en sectores donde el fenómeno tenga mayor intensidad.

El SMN recordó que este nivel de alerta se emite ante condiciones meteorológicas que, si bien no representan un riesgo extremo, pueden ocasionar inconvenientes en la vida diaria y requieren atención.

Recomendaciones. Frente a este escenario, los especialistas aconsejaron evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, se recomienda mantener distancia entre vehículos, no realizar sobrepasos, utilizar luces bajas y antiniebla, además de reducir la velocidad.

También se sugirió detenerse en un lugar seguro apenas sea posible, evitando estacionar sobre banquinas o calzadas.