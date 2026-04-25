Arrancó la Reclasificación en La Liga para los equipos con locales

Ferro Carril Oeste y La Unión iniciaron los Play-Off en la máxima categoría del básquet nacional y solo el elenco de Capital Federal logró ganar.

Dignos juegos de Play-Off hubo en Caballito y en Formosa, pero la victoria fue solo para el “Verdolaga” que venció a Peñarol por 97 a 91 en el Héctor Etchart con un gran trabajo defensivo a pesar de no poder contar con el olavarriense y capitán, Alejandro Diez.

Por otro lado, en el Cincuentenario, La Unión perdió 102 a 91 ante Independiente y no supo hacer valer su localía ante un elenco que cuando tomó el liderazgo lo controló para iniciar la serie en ventaja.

En la “U” no bastó el gran trabajo de Mariano Marina que fue el goleador de su equipo con 20 puntos. El base olavarriense, además, sumó 27:24 minutos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero.

Los segundos puntos de las series tendrán lugar, repitiendo escenario, el próximo domingo.