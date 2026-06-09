ACOP: duplas de toda la región en la fecha de la Liga

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó la 7° fecha para las categorías Pares en diferentes complejos locales y la presencia de duplas de toda la Región.

La fecha contó con más de 80 parejas y volvió a ratificar el gran presente que atraviesa el certamen.

En Cuarta Categoría Damas, el título quedó en manos de Wagner y Pellejero, quienes se impusieron en una final muy disputada ante Pizzano y Das Vinhas. El encuentro se definió en tres sets con parciales de 6-4, 5-7 y 6-1.

Por su parte, en Cuarta Caballeros, los campeones fueron Peralta y Extremel, que derrotaron en la final a la dupla integrada por Gely y Cortés por 6-3, 4-6 y 6-3.

Otra de las categorías que tuvo acción durante el fin de semana fue Séptima Divisional B Caballeros. Allí, Romero y Siles se consagraron campeones luego de vencer en la definición a Ferreira y Frías por un contundente 6-0 y 6-3.

Fuente: Prensa ACOP