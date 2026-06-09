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 - 9 de Junio de 2026 | 16:36

ACOP: duplas de toda la región en la fecha de la Liga

En el transcurso del fin de semana tuvo continuidad la Liga Olavarriense y fue con acción para las categorías Pares.

La Asociación Civil Olavarriense de Pádel completó la 7° fecha para las categorías Pares en diferentes complejos locales y la presencia de duplas de toda la Región.

 

La fecha contó con más de 80 parejas y volvió a ratificar el gran presente que atraviesa el certamen.

 

En Cuarta Categoría Damas, el título quedó en manos de Wagner y Pellejero, quienes se impusieron en una final muy disputada ante Pizzano y Das Vinhas. El encuentro se definió en tres sets con parciales de 6-4, 5-7 y 6-1.

 

Por su parte, en Cuarta Caballeros, los campeones fueron Peralta y Extremel, que derrotaron en la final a la dupla integrada por Gely y Cortés por 6-3, 4-6 y 6-3.

 

Otra de las categorías que tuvo acción durante el fin de semana fue Séptima Divisional B Caballeros. Allí, Romero y Siles se consagraron campeones luego de vencer en la definición a Ferreira y Frías por un contundente 6-0 y 6-3.

 

Fuente: Prensa ACOP

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