Zona Fría: Wesner y otros intendentes bonaerenses llegan al Congreso

El intendente Maximiliano Wesner se presentará este martes en el Congreso de la Nación junto con otros jefes comunales de la provincia de Buenos Aires, concejales y legisladores del peronismo y elevarán al Senado un petitorio para evitar que se modifique la ley de Zona Fría que en la actualidad beneficia con descuentos a 94 municipios bonaerenses, además de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.

“Viajo para defender los intereses de 40 mil olavarrienses” dijo el jefe comunal, quien llegará acompañado por las firmas de centenares de olavarrienses que respaldan esta iniciativa.

"Si se elimina la zona fría, el subsidio ya no se aplicará sobre el total de la boleta, sino únicamente sobre el precio del gas en boca de pozo (PIST). El Estado dejará de cubrir los costos de distribución y transporte. Afecta de manera directa a más de 43.271 familias de nuestra ciudad de manera directa y a toda nuestra comunidad de manera indirecta porque cae el ingreso disponible familiar e impacta en el comercio de lleno" explicó Wesner.

El proyecto de ley que restringe la llamada “Zona Fría”, que sigue sumando rechazo en el interior bonaerense con la junta de firmas, campañas de concientización y debates en los concejos deliberantes, tendrá este martes un nuevo capítulo cuando un grupo de intendentes bonaerenses lleguen al Congreso para meter presión contra el cambio de régimen.

El proyecto que impulsa la administración de Javier Milei propone achicar el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, establecido en 2002, y que se concentraba en las provincias de la Patagonia (incluía sólo al municipio bonaerense de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

Si bien los alcaldes que confirmaron su presencia son peronistas y del Frente Renovador, al rechazo también se suman el Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, que señaló que “el ajuste no puede llegar también a la calefacción de los bonaerenses” y alertó que una medida de estas características provocaría fuertes incrementos en las facturas de gas.

Hasta ahora, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial.

Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD), que explica gran parte del cargo fijo que pagan los hogares y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos de la tarifa el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia. Así, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%.

Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio que promete el Gobierno será de un porcentaje sobre el PIST, ítem que suele ser un tercio o un cuarto del total de la factura.

El PIST representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos.

Hoy un usuario que abona $60.000 en una ciudad del interior con el subsidio más alto, “se ahorra” unos $42.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $102.000. Porque el subsidio es sobre el total de la factura.

Sin embargo, con el cambio será sobre el PIST, que en esa misma boleta de $102.000 ronda los $25.000. En ese caso, si el usuario tiene un beneficio del 50% aplicado sobre ese componente, el ahorro efectivo en la factura sería de $12.500, es decir, alrededor de 12,5% de la factura final. Pagará, en concreto, $87.500 en vez de los 60.000 de ahora.